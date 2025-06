Ator global Francisco Cuoco morre aos 91 anos

O ator global Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. Ele era um dos maiores astros da televisão brasileira e ficou conhecido por vários papéis de galã. A morte do artista foi confirmada pela família. Cuoco estava internado no Albert Einstein, em São Paulo, há quase um mês. O estado de saúde já era delicado, estando sedado desde quando deu entrada na unidade de saúde. Além de problemas causadas pela idade, ele tinha uma infecção causada por um ferimento. A causa da morte, porém, não foi ainda esclarecida.

Ícone da teledramaturgia brasileira, Cuoco vivia uma rotina marcada por limitações físicas e cuidados constantes. Ele tinha dificuldades de locomoção, agravada no último ano. Com 130 quilos, antes da internação, passava a maior parte do tempo em repouso e precisava de cuidadores para tarefas básicas, como o banho.