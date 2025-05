Morre o bancário Oliveira Passoni Filho, aos 67 anos

É com profundo pesar que a família comunica o falecimento de Oliveira Passoni Filho, aos 67 anos (17/08/1957 - 29/04/2025), nesta terça-feira (29). Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ele deixa a esposa, Neuda Lucia de Souza Passoni, três filhos, Bruno de Souza Passoni, Alex de Souza Passoni e Matheus de Souza Passoni, e seis netos.



Oliveira era bancário aposentado e teve sua trajetória marcada por um legado de trabalho em prol da família, sempre com humildade, tranquilidade e um sorriso no rosto, sendo muito amado pela esposa, pelos filhos, familiares e amigos.