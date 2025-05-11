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Obituário

1957
2025
Morre aos 67 anos Gilson Rosa, empresário de Cachoeiro de Itapemirim
Ele postou em suas redes sociais na noite deste sábado que estava internado por causa de uma pneumonia

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul

Publicado em

11 mai 2025 às 13:52
O empresário cachoeirense Gilson Rosa, 67 anos, dono e fundador de uma das empresas do ramo alimentício mais tradicionais da cidade morreu neste fim de semana. A notícia de sua morte foi divulgada na manhã deste domingo (11), mas a causa ainda não foi divulgada. Ele havia se internado na noite deste sábado (10) em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espirito Santo. A prefeitura decretou luto de três dias.
Gilson postou em suas redes sociais no dia 6 de maio que estava internado em um hospital particular da cidade desde o dia anterior. E na noite deste sábado voltou a fazer outra postagem informando que havia voltado para o hospital, pois estava com pneumonia.
Fundador da Afrodisíaca Alimentos, o empresário possuía quatro lanchonetes, sendo três em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Marataízes, no Litoral Sul.
Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

Luto

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou luto oficial de três dias em razão do falecimento de Gilson Rosa. A decisão é um reconhecimento à trajetória de dedicação, trabalho e contribuição social que Gilson deixou como legado para a cidade.
Ferraço, que na última semana recebeu Gilson em seu gabinete, destacou o impacto que ele teve na economia e na cultura cachoeirense, e lamentou profundamente a perda.
“Gilson era um símbolo de superação, criatividade e compromisso com Cachoeiro. Tive a alegria de recebê-lo recentemente e conversamos sobre o futuro, sobre projetos para a cidade. Meu desejo era que ele fosse homenageado com o título de Cachoeirense Presente em 2025. Sua partida é uma perda irreparável para todos nós”, declarou o prefeito.

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