Morre aos 67 anos Gilson Rosa, empresário de Cachoeiro de Itapemirim

O empresário cachoeirense Gilson Rosa, 67 anos, dono e fundador de uma das empresas do ramo alimentício mais tradicionais da cidade morreu neste fim de semana. A notícia de sua morte foi divulgada na manhã deste domingo (11), mas a causa ainda não foi divulgada. Ele havia se internado na noite deste sábado (10) em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espirito Santo. A prefeitura decretou luto de três dias.

Gilson postou em suas redes sociais no dia 6 de maio que estava internado em um hospital particular da cidade desde o dia anterior. E na noite deste sábado voltou a fazer outra postagem informando que havia voltado para o hospital, pois estava com pneumonia.

Fundador da Afrodisíaca Alimentos, o empresário possuía quatro lanchonetes, sendo três em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Marataízes, no Litoral Sul.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

Luto

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou luto oficial de três dias em razão do falecimento de Gilson Rosa. A decisão é um reconhecimento à trajetória de dedicação, trabalho e contribuição social que Gilson deixou como legado para a cidade.

Ferraço, que na última semana recebeu Gilson em seu gabinete, destacou o impacto que ele teve na economia e na cultura cachoeirense, e lamentou profundamente a perda.