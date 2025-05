Um dos principais nomes do comércio de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Domingos Riva faleceu aos 89 anos, na noite de segunda-feira (12). Atuante desde os anos 1950, o comerciante continuou trabalhando até os últimos dias de vida na loja de moda que tinha, com a mesma paixão de sempre. A morte foi confirmada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, que não revelou a causa. Ele estava internado em um hospital particular da cidade.

A entidade, fundada pelo próprio Domingos, onde ele permanecia atuando como presidente do Conselho Diretivo, lamentou a passagem de sua grande referência. “O senhor Domingos foi uma das figuras essenciais na construção da CDL Colatina e da história de Colatina, contribuindo com sua dedicação e visão para o fortalecimento do comércio local e para a consolidação da entidade”, afirmou em nota.

Domingos foi uma inspiração para os colegas de trabalho. Para o comerciante Norberto Linhalis, dono de uma ótica na cidade, com quem construiu uma relação de amizade, desde os anos 1990, ele era reconhecido como uma fonte de conhecimento e de esperança.

“Ele sempre passava otimismo para a gente, nunca reclamava. E isso nos motiva no dia a dia de comércio. Continuava trabalhando, há poucos dias estivemos juntos e sempre estava preocupado com o movimento das lojas. Era como se fosse um professor para a gente”, comentou.

Norberto Linhalis Comerciante Ele tinha paixão pelo que fazia e muita garra. Quando se pensa em comerciante de Colatina, se pensa nele. Sempre atento, querendo melhorar e inovar

Para Norberto, uma das qualidades de Domingos era a de capacitar os funcionários para os desafios do dia a dia de comércio. E isso teve um impacto no desenvolvimento do setor. “Ele lapidou muitos colaboradores e esses colaboradores eram, de fato, bem preparados e se tornaram bastante requisitados”, comentou.

Na CDL, Domingos era sempre participativo, nunca faltava reuniões. E apresentava a mesma vibração em todos os encontros. “Fica a saudade daquele papo diário, do aprendizado diário. Era um bom papo e um bom amigo”, finalizou Norberto.

A Prefeitura de Colatina emitiu uma nota de pesar, salientando o papel decisivo de Domingos no fortalecimento do comércio da cidade e a inspiração que fica para as atuais e próximas gerações. “Colatina perde hoje um homem visionário, que acreditou no potencial da nossa terra e trabalhou com seriedade e comprometimento para o crescimento da cidade. Sua trajetória inspira e continuará inspirando gerações. Em nome de toda a população colatinense, deixo meus sentimentos à família e amigos do senhor Domingos Riva”, declarou o prefeito Renzo Vasconcelos.

O velório acontece na capela mortuária do bairro São Silvano desde às 7h e o sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério de São Vicente.

