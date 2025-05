Morre Hélio Rezende, fundador da tradicional padaria Monte Líbano no ES

Fundador da tradicional padaria Monte Líbano, Hélio Moreira Dias Rezende morreu nesta sexta-feira (16). Aos 93 anos, o empresário deixou um legado de sucesso no setor de panificação do Espírito Santo.



A morte do patriarca foi divulgada pela família por meio das redes sociais da padaria que, em 2025, completa 61 anos. No comunicado, foi destacada a origem de Hélio Rezende e um pouco de sua trajetória: filho de agricultores de Dores do Rio Preto, aos 33 anos se mudou com a esposa para Vitória em busca de uma vida melhor. Até que, em 1964, fundou o que viria a se tornar a rede Monte Líbano.