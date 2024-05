Padaria tradicional do ES completa 60 anos e revela segredos do sucesso

Um sonho de família que se transformou numa das principais empresas do Espírito Santo: a Monte Líbano. Confira alguns detalhes desses 60 anos de receitas de sucesso e compromisso com a qualidade

Grandes empresas começam com um sonho e a maioria busca se tornar referência no ramo de atuação. Mas qual o segredo do sucesso? Para o diretor-executivo da Monte Líbano, uma das padarias tradicionais do Espírito Santo e que completa 60 anos de história, Alexandre Rezende, a resposta está no compromisso com a qualidade e, especialmente, em um trabalho feito com muita paixão.