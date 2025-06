Morre aos 69 anos, Camilinho, filho do fundador do Grupo Itapemirim

Morreu aos 69 anos em São Paulo, nesta segunda-feira (9), Camilo Cola Filho. Ele era filho do empresário e ex-deputado federal Camilo Cola, fundador do Grupo Itapemirim, empresa que foi dona de uma das maiores viações de transporte rodoviário do Brasil. Camilinho, como era popularmente conhecido, será sepultado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.