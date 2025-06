Famosos

Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo comemoram nascimento do filho

O parto ocorreu em Maringá (PR), cidade natal da mãe, e o bebê veio ao mundo com 3,5 kg e em perfeitas condições de saúde

O atacante capixaba da Seleção Brasileira Richarlison, 28, e a influenciadora digital Amanda Araújo, 21, anunciaram o nascimento do primeiro filho neste domingo (15).>

O parto ocorreu em Maringá (PR), cidade natal da mãe, e o bebê veio ao mundo com 3,5 kg e em perfeitas condições de saúde, conforme divulgado pelo jogador em suas redes sociais.>

Em um post emocionado, Richarlison compartilhou fotos do recém-nascido na maternidade e escreveu: "Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura", agradecendo também à equipe médica que acompanhou o parto. >

A publicação rapidamente viralizou, com mensagens de parabéns de fãs e amigos, que apelidaram carinhosamente o bebê de "pombinho", em referência ao comemorativo "pombo" do jogador.>

O relacionamento do casal começou em 2019, durante uma partida do jogo PUBG, em plataforma online. A amizade evoluiu para um namoro em julho de 2023, mas só foi oficializado publicamente em maio de 2024. Desde então, o casal divide a vida em Londres, onde Richarlison atua pelo Tottenham Hotspur, e compartilha momentos do dia a dia nas redes sociais.>