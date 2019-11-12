Já foram recolhidos das praias do Norte capixaba um total de 400 quilos de fragmentos de óleo, até a tarde desta segunda-feira (11). O manejo ocorreu durante as atividades de limpeza realizadas nas praias de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares, numa faixa de litoral de cerca de 160 quilômetros.
Total de 400 kg de óleo já foram retirados de praias no Norte do ES -
De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) a quantidade recolhida até o momento representa cerca de "0,01% do que foi tirado das praias do Nordeste", informou o órgão ambiental, em nota.
Os primeiros fragmentos de óleo começaram a aparecer no litoral capixaba, na última quinta-feira (08), na praia de Guriri, em São Mateus. A confirmação de que se tratava da mesma substância que atingiu o litoral nordestino foi confirmada na sexta-feira (8), após análise realizada pela Marinha.
De acordo com o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), Diego Libardi, a maior parte do material que já foi recolhido está contaminado com areia, algas, conchas e terra. Após a coleta, feita por equipes ambientais e pelas Forças Armadas, o material é armazenado em tambores.
O destino deles será um aterro na Grande Vitória. "Até agora a quantidade recolhidas é muito pequena, cabe em dois tambores. Ao contrário do Nordeste, não deverá ser encaminhados para cimenteiras. É pouco óleo e está muito contaminado", explicou Libardi.