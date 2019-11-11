Mapa mostra locais onde foram encontrados fragmentos de óleo no ES

Em cinco pontos o Ibama não registrou mais nenhum vestígio de óleo, ou seja, são considerados limpos. Quatro ficam na Praia de Urussuquara, em São Mateus, e outro é na Praia de Povoação, em Linhares.

No mapa a seguir, veja quais são os locais no Espírito Santo. Os pontos verdes são onde, segundo o Ibama, já não há mais registro de óleo. Os pretos são onde ainda existem vestígios. (Clique sobre os pontos para mais informações. No celular, use os dedos em pinça para aproximar. No computador, use o scroll do mouse ou os símbolos de - e +)