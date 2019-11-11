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Veja as praias

Mapa mostra locais onde foram encontrados fragmentos de óleo no ES

Veja no mapa de A Gazeta, feito a partir de dados disponibilizados pelo Ibama, os locais onde os órgãos federais confirmaram alguma quantidade do mesmo óleo que começou a surgir no litoral do Nordeste em 30 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 22:12

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 22:12

Imagens dos primeiros fragmentos de óleo identificados pela Marinha em São Mateus Crédito: Marinha do Brasil
Os fragmentos de óleo que começaram a aparecer em praias do Nordeste no dia 30 de agosto começaram a chegar ao Espírito Santo no dia 7 de novembro. Embora Conceição da Barra, no Norte do Estado, seja o município mais próximo à Bahia, o primeiro local afetado foi São Mateus. Até o momento, foram encontrados apenas "vestígios esparsos" e nenhuma praia precisou ser fechada.
Até esta quarta-feira (13), os registros oficiais confirmaram a localização de óleo em 26 pontos de quatro cidades: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e Aracruz. O mapa é elaborado a partir de dados de geolocalização informados diariamente pelo Ibama
Em cinco pontos o Ibama não registrou mais nenhum vestígio de óleo, ou seja, são considerados limpos. Quatro ficam na Praia de Urussuquara, em São Mateus, e outro é na Praia de Povoação, em Linhares.
No mapa a seguir, veja quais são os locais no Espírito Santo. Os pontos verdes são onde, segundo o Ibama, já não há mais registro de óleo. Os pretos são onde ainda existem vestígios. (Clique sobre os pontos para mais informações. No celular, use os dedos em pinça para aproximar. No computador, use o scroll do mouse ou os símbolos de - e +)

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