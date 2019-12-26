Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Discussão

Filho confessa ter matado a mãe após usar drogas no Natal, em Linhares

Segundo o delegado, Diego da Conceição, de 28 anos, contou que se envolveu em uma confusão com a mãe por ter vendido a televisão dela para comprar drogas; ele disse que está arrependido do que fez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 17:55

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 17:55

Diego da Conceição, de 28 anos, é suspeito de assassinar a mãe, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Diego da Conceição, de 28 anos, confessou em depoimento ter assassinado a facadas a própria mãe, a dona de casa Tereza da Conceição, de 55 anos, na noite de Natal, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. O jovem já estava preso por ser suspeito de cometer o crime e foi ouvido novamente na tarde desta quinta-feira (26), antes de ser transferido para o sistema prisional.
Ao delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Diego contou como tudo aconteceu. Agora à tarde nós trouxemos o investigado novamente para a delegacia, o interrogamos e ele resolveu confessar o crime. Ele disse que usou drogas a noite inteira e que ele é usuário de drogas. Ele acabou pegando a televisão da mãe e vendendo para comprar drogas e, quando a mãe descobriu, eles entraram em luta corporal, a mãe dele chateada com a situação dele estar roubando as coisas dentro de casa e ele lançou mão de uma faca e acabou executando a mãe, naquela confusão que foi gerada por conta da televisão e do uso excessivo de drogas também, explica o delegado.
Diego foi preso na tarde desta quarta-feira (25), quando realizava os procedimentos para a liberação do corpo da mãe que estava no Serviço Médico Legal (SML). Ele estava na delegacia acompanhado do irmão e de outros familiares.

Veja Também

Filho é suspeito de matar a mãe na noite de Natal, em Linhares

Mulher é morta a facadas dentro de casa na noite de Natal em Linhares

Apesar de ser suspeito de ter cometido o crime, o motivo da prisão, segundo o delegado de plantão, Tiago Cavalcanti, foi o descumprimento de medida cautelar imposta para o benefício da saída temporária. Ele cumpre pena por roubo e homicídio e havia deixado a prisão na segunda-feira (23) para a saída temporária de Natal.
Segundo Cavalcanti, o jovem assumiu ter feito uso de bebida alcoólica e de drogas durante a noite de Natal, o que é proibido pelas regras do benefício.
No primeiro depoimento, Diego disse à polícia que saiu para comprar pão e, quando retornou, a mãe já estava morta. No entanto, familiares que também foram ouvidos pelo delegado, contestaram essa versão.
Tereza da Conceição, de 55 anos, foi morta a facadas dentro de sua casa, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ARREPENDIDO

Durante o depoimento realizado na tarde desta quinta-feira (26), Diego disse que está arrependido. Agora à tarde ele disse para mim que se arrependeu do que ele tinha feito e que se ele pudesse voltar atrás ele voltaria, mas infelizmente já não tem mais jeito, conta o delegado.
Segundo Fabrício Lucindo, o jovem vai responder pelo crime de homicídio qualificado, com pena que varia de 12 a 30 anos de prisão, caso seja condenado. Ele foi transferido para o Presídio Regional de Linhares onde ficará à disposição da Justiça.

Veja Também

Lei anticrime veta 'saidinha' de condenados por crimes hediondos

Justiça concede "saidinha de Natal" para mais de 1,5 mil presos no ES

ENTENDA O CASO

Diego da Conceição, de 28 anos, cumpria pena no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) pelos crimes de roubo e homicídio. Na última segunda-feira (23), ele deixou a prisão para passar o Natal e Ano Novo com a família.
No entanto, após participar da confraternização realizada na casa do irmão, ele saiu, fez uso de drogas e quando retornou para a casa, se desentendeu com a mãe e acabou cometendo o crime. Ele já era suspeito de envolvimento no assassinato, mas foi preso por descumprir medidas cautelares impostas pela saída temporária.
O crime aconteceu na casa onde Tereza morava no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

O CRIME

Tereza da Conceição, de 55 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (25) na casa onde morava no bairro Aviso, em Linhares. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo provocados por uma faca.
A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram na residência. O corpo de Tereza foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Durante a tarde desta quarta-feira (25), Diego e outros familiares da vítima estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo. Segundo eles, Tereza participou da confraternização de Natal durante a noite com a família, mas se despediu e foi para casa. Ao amanhecer, Diego afirmou aos irmãos que havia encontrado a mãe morta em casa.

Veja Também

Pai e filho na volta da praia ficam feridos em acidente na Beira-Mar

Mortos na Ilha do Príncipe: "Saiu para jogar bola e não voltou", diz mãe

"Elas apareceram no meu sonho e pediram para eu não sofrer", diz mãe de meninas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados