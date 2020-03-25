Vacinação contra a gripe: veja como está a campanha nas cidades do ES

Primeira fase da vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 15 de abril Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Antecipada para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde diante da pandemia do novo coronavírus , a campanha de vacinação contra a gripe começou na segunda-feira, dia 23 de maço, em todo o país. Dessa vez, para diminuir aglomerações, a primeira fase será destinada apenas aos idosos, a partir de 60 anos, e profissionais da saúde.

Também por causa da atual pandemia, diversos municípios do Espírito Santo estão adotando medidas para tornar os ambientes de vacinação mais arejados ou evitar ao máximo a circulação de pessoas. Em Vitória, por exemplo, a imunização só acontece mediante agendamento; enquanto em Viana, as equipes estão indo até as residências para vacinar os idosos.

VEJA ABAIXO A SITUAÇÃO DE CADA CIDADE DO ES:

AFONSO CLÁUDIO

A vacinação é domiciliar na cidade de Afonso Cláudio . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar. A estimativa é que mais de 3 mil idosos sejam vacinados no município.

ÁGUA DOCE DO NORTE

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Água Doce do Norte . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

ÁGUIA BRANCA

A vacinação é domiciliar na cidade de Águia Branca . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

ALEGRE

Neste ano, as vacinações acontecem em espaços de livre circulação de ar, para evitar aglomerações em ambientes fechados. Os dias com atendimento de cada local podem variar, mas o horário é sempre das 7h30 às 10h30. Veja abaixo os locais de aplicação das vacinas, distribuídos de acordo com as Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Alegre

ESF Vila do Sul: no Terreirão, de segunda a sexta-feira;

no Terreirão, de segunda a sexta-feira; ESF Misael Barcelos: na Praça do Triângulo, de segunda a sexta-feira;

na Praça do Triângulo, de segunda a sexta-feira; ESF Pedro Martins: na quadra ao lado da unidade, de segunda, quarta e sexta-feira; e no Clério Moulin, de terça e quinta-feira;

na quadra ao lado da unidade, de segunda, quarta e sexta-feira; e no Clério Moulin, de terça e quinta-feira; ESF Guararema: na quadra, de segunda, quarta e sexta-feira; no Jardim da Maçonaria, de terça e quinta-feira;

na quadra, de segunda, quarta e sexta-feira; no Jardim da Maçonaria, de terça e quinta-feira; ESF Vila Alta: na caixa d´água, de segunda a sexta-feira;

na caixa d´água, de segunda a sexta-feira; ESF Rive: na Praça Principal, de segunda a sexta-feira;

na Praça Principal, de segunda a sexta-feira; ESF Anutiba: na Praça Principal, de segunda a sexta-feira;

na Praça Principal, de segunda a sexta-feira; ESF Araraí: na Praça Principal, de segunda a sexta-feira;

na Praça Principal, de segunda a sexta-feira; ESF Celina: na Praça da Igreja Católica, de segunda a sexta-feira;

na Praça da Igreja Católica, de segunda a sexta-feira; ESF Vila do Café: na Praça Principal, de segunda a sexta-feira;

na Praça Principal, de segunda a sexta-feira; ESF Santa Angélica: na Praça Principal, às terças-feiras;

na Praça Principal, às terças-feiras; ESF Roseira: na quadra da escola, no dia 25 de março;

na quadra da escola, no dia 25 de março; Assentamento Paraíso: no dia 1 de abril;

no dia 1 de abril; Assentamento Floresta: na quadra da escola, no dia 26 de março.

ALFREDO CHAVES

A vacinação é domiciliar na cidade de Alfredo Chaves . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

ALTO RIO NOVO

A vacinação é domiciliar na cidade de Alto Rio Novo . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

ANCHIETA

A vacinação é domiciliar na cidade de Anchieta . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

APIACÁ

A vacinação é domiciliar na cidade de Apiacá . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

ARACRUZ

Idosos devem procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz

Todas as 15 unidades de saúde de Aracruz estão aplicando a vacina. Os idosos devem procurar a mais próxima de onde moram para se imunizar, por ordem de chegada. Para quem tem mais de 70 anos de idade, é possível requerer a visita em domicílio. Neste caso, um familiar deve procurar a unidade de saúde e fazer a solicitação.

ATÍLIO VIVÁCQUA

A vacinação é domiciliar na cidade de Atílio Vivácqua . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

BAIXO GUANDU

A vacinação é domiciliar na cidade de Baixo Guandu . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar. A prefeitura informou que cerca de 3 mil idosos serão imunizados e que todos serão atendidos em um prazo de 30 dias.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Todos os postos de saúde da cidade de Barra de São Francisco estão aplicando as vacinas contra a gripe. Alguns montaram tendas na parte externa para evitar aglomerações em locais fechados. Há atendimento também no pátio da Igreja Matriz, das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. Nos postos da Sede, a imunização também acontece em dias úteis, das 8h às 16h. Já no interior, o atendimento começa 30 minutos mais tarde e termina 30 minutos mais cedo.

BOA ESPERANÇA

A vacinação é domiciliar na cidade de Boa Esperança . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

BOM JESUS DO NORTE

A vacinação é domiciliar na cidade de Bom Jesus do Norte . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

BREJETUBA

A vacinação é domiciliar na cidade de Brejetuba . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM*

A Gazeta tenta o detalhamento sobre o horário de vacinação. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada. Para evitar as aglomerações, o município de Cachoeiro de Itapemirim permite o agendamento da vacina pelo próprio site da prefeitura e também adota a modalidade "drive thru" - na qual o idoso não precisa sair do carro para se vacinar. Ao todo, a cidade possui 36 pontos de vacinação, incluindo as dez unidades de saúde, o parque de exposições da cidade e a praça pública municipal.tenta o detalhamento sobre o horário de vacinação. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

*A vacinação no município foi interrompida nesta terça-feira (24), devido ao desabastecimento das vacinas, que se esgotaram. A previsão é que uma nova remessa seja recebida nos próximos dias.

CARIACICA

Neste ano, o município de Cariacica fará a vacinação contra a gripe em pontos alternativos, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. São eles: escola João Pedro (Porto de Santana), escola Valdice Alves (Cariacica Sede), escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha 1), EMEF São Jorge (Rio Marinho) e EMEF Stélida Dias (Campo Grande). Além da APAE de Campo Grande. A expectativa é imunizar quase 32 mil idosos, que estão sendo orientados a manter uma distância social segura caso haja formação de filas.

CASTELO*

Mais aberto e arejado do que as unidades de saúde, o Castelão foi escolhido como ponto de vacinação neste ano em Castelo . O atendimento pode ser feito a pé ou no sistema "drive thru", no qual a pessoa não precisa sair do carro. Na Zona Rural, o público alvo está sendo vacinado em pontos estratégicos. Os idosos acamados podem solicitar uma visita em casa para receber a vacina, por meio do telefone (28) 3542-8558.

*O município afirmou que aguarda o recebimento de novas doses da vacina contra a gripe para continuar a vacinação no perímetro urbano da cidade. Os dias e os horários serão divulgados nas mídias sociais da prefeitura quando o reabastecimento for feito.

COLATINA

Vacinação contra gripe está temporariamente suspensa em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti

Ao todo, são 15 locais de vacinação na área urbana no município de Colatina , que funcionam em horários específicos. As localidades do interior que não têm salas de vacinação serão atendidas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em um segundo momento. Abaixo, você confere os locais e os horários de vacinação:

Unidade de Saúde de São Silvano: das 7h30 às 14h30

das 7h30 às 14h30 Unidade de Saúde de Ayrton Senna : das 7h30 às 12h30

: das 7h30 às 12h30 Unidade de Saúde de Colúmbia: das 8h30 às 11h30 e das 12h30 às 15h

das 8h30 às 11h30 e das 12h30 às 15h Unidade de Saúde de São Judas Tadeu: das 9h às 11h e das 13h às 15h

das 9h às 11h e das 13h às 15h Unidade de Saúde de Maria das Graças: das 8h às 14h30

das 8h às 14h30 Unidade de Saúde de Vila Lenira: das 8h às 13h

das 8h às 13h Unidade de Saúde de Honório Fraga: das 8h às 14h30

das 8h às 14h30 Unidade de Saúde de Carlos Germano Naumann: das 8h às 11h e das 12h às 15h

das 8h às 11h e das 12h às 15h Unidade de Saúde de São Pedro: das 8h às 15h

das 8h às 15h Unidade de Saúde de Baunilha: das 8h às 13h

das 8h às 13h Unidade de Saúde de Paul de Graça Aranha: das 10h30 às 15h

das 10h30 às 15h Unidade de Saúde da Reta Grande: das 8h30 às 14h30

das 8h30 às 14h30 Unidade de Saúde de Itapina: das 8h às 11h e das 12h às 15h

das 8h às 11h e das 12h às 15h Casa da Cultura no Centro: das 8h às 15h

das 8h às 15h Centro Comunitário de Bela Vista: das 8h às 11h

CONCEIÇÃO DA BARRA*

A vacinação é domiciliar na cidade de Conceição da Barra . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

*A campanha foi suspensa temporariamente nesta quarta-feira (25), devido à falta de doses. A vacinação deve ser retomada na próxima segunda-feira (30).

CONCEIÇÃO DO CASTELO*

A vacinação é domiciliar em Conceição do Castelo . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Em um primeiro momento estão sendo vacinados os idosos com mais de 80 anos. Depois será a vez de quem tem mais de 70 e, por fim, os demais que tem a partir de 60 anos de idade. Basta aguardar.

*A campanha no município foi paralisada nesta terça-feira (24), por falta de vacinas. A prefeitura aguarda o recebimento de mais doses. Ainda não há uma previsão de quando a situação será normalizada.

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

A vacinação é domiciliar na cidade de Divino de São Lourenço . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

DOMINGOS MARTINS

A vacinação é domiciliar na cidade de Domingos Martins . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

DORES DO RIO PRETO

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Dores do Rio Perto . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

ECOPORANGA

As vacinas serão aplicadas nos pátios e estacionamentos das unidades de saúde dos bairros Benedita Monteiro, Divino Espírito Santo e Vila Nova. Sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 15h. A prefeitura de Ecoporanga ressaltou que a sala de vacinação anexa à sede da Secretaria Municipal de Saúde não fará o serviço, a fim de evitar aglomerações no local.

FUNDÃO

A vacinação acontece nas unidades de saúde de Fundão , Timbuí e Praia Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para evitar aglomerações, as equipes estão distribuindo senhas.

GOVERNADOR LINDENBERG*

A vacinação está acontecendo nos auditórios de quatro postos de saúde de Governador Lindenberg , sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Os locais para se vacinar são os seguintes:

Central de Saúde de Arlindo Stocco, no bairro Novo Brasil;

Centro de Saúde de Governador Lindenberg, no Centro;

Unidade Básica de Saúde Silvino de Castro, no bairro Moacir;

Unidade Básica de Saúde Evangelista Morello, no bairro Morello.

*A prefeitura também informou problemas relativos ao abastecimento em relação às vacinas. Na segunda-feira (23), as doses acabaram. Na terça-feira (24), apenas mais 270 foram recebidas.

GUAÇUÍ

Para evitar a formação de filas e aglomerações, os idosos devem fazer o agendamento da vacina pelo telefone (28) 9 9928-4772, das 8h às 16h. Conforme as informações da Secretaria de Saúde de Gauçuí , a marcação dos horários deve acontecer com um ou dois dias de antecedência, conforme a demanda.

GUARAPARI*

O cenário em Guarapari mudou com a quarentena; mas idosos devem sair para se vacinar contra a gripe Crédito: Gustavo Guimarães/ABIH

(veja abaixo a relação) No distrito de Rio Claro, a vacinação acontecerá na escola local somente no dia 27 de março; e em Todos os Santos, o serviço começará a partir do dia 25 de março, na respectiva unidade de saúde. A vacinação está acontecendo, principalmente, em unidades de saúde que possuem área externa e em escolas de Guarapari . O atendimento é feito em dias úteis, exceto as quartas-feiras. O horário é sempre das 8h às 15h. Para evitar aglomerações, os idosos foram divididos em grupos de acordo com as iniciais dos nomes.No distrito de Rio Claro, a vacinação acontecerá na escola local somente no dia 27 de março; e em Todos os Santos, o serviço começará a partir do dia 25 de março, na respectiva unidade de saúde.

23 e 30 de março e 6 de abril: iniciais A, B, C, D e E;

iniciais A, B, C, D e E; 24 e 31 de março: iniciais F, G, H, I e J;

iniciais F, G, H, I e J; 25 de março e 1 de abril: iniciais K, L, M, N e O;

iniciais K, L, M, N e O; 26 de março e 2 de abril: iniciais P, Q, R, S, e T;

iniciais P, Q, R, S, e T; 27 de março e 3 de abril: iniciais U, V, W, X, Y e Z.

Unidade de Saúde de Setiba;

Unidade de Saúde de Jabaraí;

Unidade de Saúde de Caic;

Unidade de Saúde da Reta Grande;

Escola Professor José Antônio Miranda, em Santa Mônica;

Escola Jorge Buery;

Escola Maria José Loureiro Vicente, em Meaípe;

Escola Otacília Borges;

Escola de Amarelos;

Escola Maria Veloso;

Complexo Esportivo de Muquiçaba;

Clube Siribeira.

*A prefeitura anunciou a suspensão temporária da vacinação contra a gripe nesta terça-feira (24), pela falta de doses para serem aplicadas. O município não informou quando a normalização deve acontecer.

IBATIBA

Neste ano, a vacinação dos idosos será feita de duas formas. A primeira ficou conhecida como drive thru, pela qual o paciente não precisa sair do carro para receber a vacina. Para quem não puder ir de carro, haverá a segunda opção: aguardar a ida da equipe na própria residência. Para ajudar na identificação das casas, a prefeitura de Ibatiba pediu para que as famílias coloquem um pano, toalha, fita ou papel branco na janela ou fachada.

IBIRAÇU

A vacinação é domiciliar na cidade de Ibiraçu . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar. Nesta terça-feira (24), o atendimento foi feito no bairro Valada Maffei. Já nesta quarta-feira (25), serão o Campagnaro, Elias Bragatto e São Cristóvão. O restante do cronograma será disponibilizado no próprio site da prefeitura.

IBITIRAMA

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Ibitirama . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

ICONHA

A vacinação é domiciliar na cidade de Iconha . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

IRUPI

A vacinação é domiciliar na cidade de Irupi . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

ITAGUAÇU

A vacinação é domiciliar na cidade de Itaguaçu . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar. A imunização começará pelos idosos acima de 80 anos e seguirá de forma gradativa até os que têm 60 anos de idade.

ITAPEMIRIM

Os idosos devem procurar as unidades de saúde de Retiro, Maria da Penha, Itaoca, Itaipava, Campo Acima e Garrafão. O funcionamento, em todas, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As equipes das demais unidades de saúde de Itapemirim estão realizando a vacinação nas residências das respectivas regiões. Os idosos acamados também serão vacinados nas próprias casas.

ITARANA

Desta vez, o município adotou duas formas para vacinar os idosos. A primeira é a visita domiciliar, que será feita primeira aos que têm acima de 80 anos, seguidos pelos que têm mais de 70 e, por fim, aos que têm a partir de 60 anos de idade. A segunda possibilidade é a vacinação é na unidade de saúde, por meio do sistema "drive thru", pelo qual não é necessário sair do carro. No interior de Itarana , a imunização se manteve nos postos de saúde e seguirá um cronograma específico.

IÚNA

A vacinação é domiciliar na cidade de Iúna . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura pede para que seja pendurado um pano vermelho na porta ou janela das casas onde há idosos, a fim de facilitar a identificação por parte das equipes. Os primeiros bairros atendidos serão Pito e Quilombo.

JAGUARÉ

A vacinação é domiciliar na cidade de Jaguaré . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

JERÔNIMO MONTEIRO

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe detentou contato com a prefeitura de Jerônimo Monteiro . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

JOÃO NEIVA

A vacinação é domiciliar na cidade de João Neiva . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

LARANJA DA TERRA

A vacinação está acontecendo em todas as escolas municipais e estaduais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O atendimento é feito por ordem de chegada e mediante a distribuição de senhas. De acordo com a prefeitura de Laranja da Terra , não há necessidade de agendamento, devido ao número de munícipes não ser alto.

LINHARES

No município de Linhares, este ano foram escolhidos lugares estratégicos para fazer a vacinação contra a gripe Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Ao todo, são 18 locais de vacinação, entre unidades de saúde, escolas e creches de Linhares . Algumas disponibilizam o atendimento no sistema "drive thru", no qual os idosos não precisam sair dos carros. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, por ordem de chegada. Veja abaixo a lista de onde o serviço é ofertado:

Araçá: EMEF Roberto Moreira;

EMEF Roberto Moreira; Aviso: EMEF Roberto Calmon;

EMEF Roberto Calmon; Bebedouro: CEIM Leodovico Donatelli e EMEF Profa Eliana Corrêa Pinafo;

CEIM Leodovico Donatelli e EMEF Profa Eliana Corrêa Pinafo; BNH: CEIM Manoel Farias;

CEIM Manoel Farias; Canivete: EMEF José Modeneze;

EMEF José Modeneze; Centro: Unidade de Saúde, na Rua da Conceição;

Unidade de Saúde, na Rua da Conceição; Conceição: EMEF Luiz de Camões;

EMEF Luiz de Camões; Interlagos: EMEFM Marília de Rezende S. Coutinho, CAIC, CEIM Crescer e CEIM Adagmar ;

EMEFM Marília de Rezende S. Coutinho, CAIC, CEIM Crescer e CEIM Adagmar ; Jardim Laguna: CEIM Branca de Neve;

CEIM Branca de Neve; Lagoa do Meio: EMEF Elza Roni Scarpati;

EMEF Elza Roni Scarpati; Linhares V: CEIM José Elias e EMEF Maria Souza Matias;

CEIM José Elias e EMEF Maria Souza Matias; Nova Esperança: EMEF Adelson Del Santo;

EMEF Adelson Del Santo; Planalto: CEIM Amigos do Saber e EMEF Caboclo Bernardo;

CEIM Amigos do Saber e EMEF Caboclo Bernardo; Rio Quartel: EMEF Angelo Recla;

EMEF Angelo Recla; Santa Cruz: CEIM Alegria do Saber;

CEIM Alegria do Saber; São José: CEIM José Cândido Durão;

CEIM José Cândido Durão; Shell: CEIM Geny Ribeiro de Souza;

CEIM Geny Ribeiro de Souza; Três Barras: EMEF Cid Adalberto dos Reis.

MANTENÓPOLIS

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Mantenópolis . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

MARATAÍZES

Sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, a imunização acontece nas quatro salas de vacina do município, que ficam no bairro Marataízes I, Barra, Caic e Dantas. Além delas, ainda há uma espécie de rodízio entre as demais unidades de saúde da cidade, durante o mesmo horário. Entenda abaixo:

Às segundas-feiras: unidades de Cidade Nova, Pontal e Marataízes II.

unidades de Cidade Nova, Pontal e Marataízes II. Às terças-feiras: unidades de Lagoa Funda, Praia dos Cações e Boa Vista.

unidades de Lagoa Funda, Praia dos Cações e Boa Vista. Às quartas-feiras: unidades de Canaã, Jacarandá e São João do Jabuti.

MARECHAL FLORIANO

A vacinação é domiciliar na cidade de Marechal Floriano . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

MARILÂNDIA

Os três pontos de vacinação na Sede do município ficam em frente à unidade de saúde do Centro. Todos atendem por ordem de chagada, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira. O interior de Marilândia será atendido por equipes que vão percorrer as localidades. Somente os idosos acamados serão atendidos nas próprias residências.

MIMOSO DO SUL

Quem tiver mais de 80 anos de idade será vacinado na própria casa, que deve ser identificada com um pano branco em local visível para ajudar as equipes municipais de Mimoso do Sul . Os demais idosos devem ir até um dos locais de vacinação, em dias úteis, das 8h às 17h. O atendimento acontece nas unidades de Pratinha, Morro da Palha e Rua da Serra. Além da Casa Paroquial da cidade.

MONTANHA

A vacinação é domiciliar na cidade de Montanha . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

MUCURICI

A vacinação é domiciliar na cidade de Mucurici . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

MUNIZ FREIRE

A vacinação acontece em dois pontos montados para evitar aglomerações, que ficam na Praça Municipal de Muniz Freire e em frente ao Colégio Lia Therezinha. Em ambos, o atendimento será feito de forma convencional e por meio do sistema "drive thru", no qual os idosos não precisam sair do carro. O horário de funcionamento deles é das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira.

MUQUI

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Muqui . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

NOVA VENÉCIA

Equipes estão realizando a vacinação em domicílio, mas também há a possibilidade dos idosos irem de carro à unidade central de saúde de Nova Venécia e receber a vacina no sistema "drive thru". Nesse caso, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No interior, a vacinação se mantém nas unidades de Cedrolândia, Guararema, Cristalina e Patrimônio do XV.

PANCAS

A vacinação é domiciliar na cidade de Pancas . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

PEDRO CANÁRIO

A vacinação é domiciliar na cidade de Pedro Canário . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

PINHEIROS

Neste ano, a vacinação dos idosos acontecerá no Centro de Evangelização da Igreja Matriz e no Centro de Referência em Assistência Social (Cras), localizado no bairro Colina. O atendimento é feito das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. De acordo com a prefeitura de Pinheiros , profissionais vão ajudar a organizar as filas para que seja respeitada a distância mínima entre as pessoas necessária para evitar a transmissão do novo coronavírus.

PIÚMA

A vacinação é domiciliar na cidade de Piúma . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Para facilitar a identificação, a prefeitura pediu para que um pano vermelho seja colocado na janela ou na fachada das casas onde há idosos.

PONTO BELO

A vacinação é domiciliar na cidade de Ponto Belo . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

PRESIDENTE KENNEDY

A vacinação é domiciliar na cidade de Presidente Kennedy . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A ordem dos bairros será a seguinte: Sede, Jaqueira, Marobá, Mineirinho, Boa Esperança, São Paulo e Cancela. A partir do dia 30 de março, serão atendidas as comunidades de Santo Eduardo, Grão Mogol, Santa Lúcia e São Salvador.

RIO BANANAL

A Gazeta tentou contato para saber o horário de funcionamento de cada uma delas. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada. A vacinação acontece em cinco unidades de saúde de Rio Bananal , que ficam nos bairros Santo Antônio, São Sebastião, São Jorge, Santa Rita e São Francisco.tentou contato para saber o horário de funcionamento de cada uma delas. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

RIO NOVO DO SUL

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Rio Novo do Sul . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

SANTA LEOPOLDINA

A vacinação é domiciliar na cidade de Santa Leopoldina . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento será realizado de forma simultânea na Sede e no interior do município. Basta aguardar.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

A Gazeta não teve retorno sobre os dias e horários que a vacinação é realizada. Todas as unidades de saúde de Santa Maria de Jetibá farão a vacinação dos idosos. Além delas, os centros de vivência do idoso do Centro e de Rio Possmoser também aplicarão as vacinas. Assim como uma equipe que ficará na subprefeitura, no bairro São João do Garrafão.não teve retorno sobre os dias e horários que a vacinação é realizada.

SANTA TERESA*

Santa Teresa é um dos municípios capixabas que sobre com o desabastecimento de vacinas contra a gripe Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de Santa Teresa . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

*Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (23), o município afirmou ter suspendido o calendário por causa do desabastecimento da vacina. Assim que as doses forem repostas, um novo cronograma deve ser publicado.

SÃO DOMINGOS DO NORTE

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de São Domingos do Norte . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

SÃO GABRIEL DA PALHA

A vacinação é domiciliar na cidade de São Gabriel da Palha . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita feita por enfermeiros e agentes de saúde do município. Basta aguardar.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de A equipe de reportagem detentou contato com a prefeitura de São José do Calçado . Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

SÃO MATEUS

A Gazeta não teve retorno sobre o horário de aplicação das vacinas. Assim que tiver, essa matéria será atualizada. A vacinação está sendo feita em tendas montadas na parte externa das unidades de saúde. A prefeitura de São Mateus afirma que está estudando estratégias para vacinar os idosos acamados em casa.não teve retorno sobre o horário de aplicação das vacinas. Assim que tiver, essa matéria será atualizada.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

Neste ano, a vacinação em São Roque do Canaã está acontecendo em quatro pontos. O atendimento é feito por ordem de chegada. A unidade de saúde do bairro Cinco Casinhas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Também é possível se imunizar na US Agrovila e na quadra de esporte do bairro Vila Verde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Já a unidade de saúde de São Jacinto, funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 11h.

SERRA

Serra aguarda o recebimento de novas doses para retomar a campanha contra a gripe Crédito: AP@Everton Nunes

Todas as unidades de saúde da Serra estão vacinando os idosos. Além delas, pontos extras foram criados para evitar aglomerações. Ao todo, são 41 locais de vacinação na cidade. Em todos os locais, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira. Nas unidades regionais de saúde, o funcionamento é das 8h30 às 16h. Veja abaixo o horário das demais:

Parque Residencial Laranjeiras: Parque da Cidade, das 8h30 às 15h;

Parque da Cidade, das 8h30 às 15h; Parque Residencial Laranjeiras: Centro Comunitário, das 8 às 12h e das 13 às 16h;

Centro Comunitário, das 8 às 12h e das 13 às 16h; Jacaraípe: Comitê de Saúde do Idoso, das 12h às 16h;

Comitê de Saúde do Idoso, das 12h às 16h; Jardim Tropical: Igreja Batista, das 8h às 11h e das 13h às 15h30;

Igreja Batista, das 8h às 11h e das 13h às 15h30; José de Anchieta: Centro de Vivência, das 8h às 12h;

Centro de Vivência, das 8h às 12h; Novo Horizonte: EMEF Aureníria Correa Pimentel, das 8h às 16h;

EMEF Aureníria Correa Pimentel, das 8h às 16h; São Marcos : EMEF Herbert de Souza, das 8h às 15h30;

: EMEF Herbert de Souza, das 8h às 15h30; Serra-Sede: Centro Comunitário, das 8h às 16h;

Centro Comunitário, das 8h às 16h; Vista da Serra: Associação de Moradores, das 13 às 17h.

SOORETAMA

A Gazeta tentou informações sobre o horário de funcionamento das unidades de saúde. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada. Todos as unidades de saúde de Sooretama oferecem a vacina contra a gripe. Nelas, uma equipe de saúde vai organizar os idosos na parte externa, evitando a transmissão do coronavírus. Os agentes do município também estão realizando um trabalho para identificar aqueles que não conseguem sair de casa, para que sejam vacinados nas próprias residências.tentou informações sobre o horário de funcionamento das unidades de saúde. Assim que tiver o retorno, essa matéria será atualizada.

VARGEM ALTA

A imunização acontece na sala de vacina da unidade de saúde de Vargem Alta , na Sede do município, das 8h às 15h. No interior, as vacinas serão aplicadas por equipes itinerantes. Qualquer dúvida, o município orienta que as pessoas entrem em contato pelo telefone (28) 9 9985-6788.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Nesta semana, a vacinação está prevista para acontecer das 8h às 14h, em quatro postos montados na cidade Venda Nova do Imigrante . Eles ficam no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman e nas escolas Atílio Pizzol, Alto Caxixe e Vargem Grande. Nesse locais também funcionará o sistema "drive thru", com os idosos sendo vacinados dentro do carro. Quem tem 80 anos ou mais será vacinado na própria casa.

VIANA

A vacinação é domiciliar na cidade de Viana . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de agentes da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 20 equipes farão o serviço. Basta aguardar.

VILA PAVÃO

A Gazeta tentou contato com a prefeitura de Até o próximo dia 27 de março, a vacinação acontece na Igreja Missouri, das 8h às 15h.tentou contato com a prefeitura de Vila Pavão para saber qual estratégia será adotada após esse período, mas ainda não obteve retorno. Assim que o tiver, essa matéria será atualizada.

VILA VALÉRIO

A vacinação é domiciliar na cidade de Vila Valério . Ou seja, acontece na própria casa dos idosos, por meio da visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Basta aguardar.

VILA VELHA

Vila Velha mudou a estratégia de vacinação após um primeiro dia de grandes filas Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Desde esta terça-feira (24), o município adotou a estratégia do "drive thru", no qual os idosos são vacinados dentro dos próprios carros. Esse sistema funciona em três pontos: no Parque da Prainha e nos estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa. A partir desta quarta-feira (25), a vacinação também será feita no estacionamento do shopping Vila Velha . Nesses casos, o atendimento é feito das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

No caso de idosos acamados, é possível solicitar o agendamento de uma visita pelo e-mail [email protected] . Abaixo, você vê os demais pontos de vacinação, que também funcionam em dias úteis, das 8h às 16h. Vale lembrar que o posto do Santuário foi desativado, após um primeiro dia de muitas filas.

Coqueiral de Itaparica: ginásio Tartarugão;

ginásio Tartarugão; Jardim Colorado: UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo;

UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo; Araçás: tendas em frente à Unidade de Saúde e na Praça Central;

tendas em frente à Unidade de Saúde e na Praça Central; Vila Nova: quadra do Centro Comunitário;

quadra do Centro Comunitário; Ibes: UMEI Rosa Helena Frota Tristão;

UMEI Rosa Helena Frota Tristão; Santa Inês: Igreja Adventista Metodista;

Igreja Adventista Metodista; Santa Rita: UMEF Leonel Moura Brizola;

UMEF Leonel Moura Brizola; Vila Garrido: UMEF Antônio Bezerra Faria;

UMEF Antônio Bezerra Faria; Paul: UMEF Graciano Neves;

UMEF Graciano Neves; Jardim Marilândia: Centro comunitário;

Centro comunitário; Vale Encantado: UMEF Joffre Fraga;

UMEF Joffre Fraga; São Torquato: quadra de esporte;

quadra de esporte; Barra do Jucu: UMEF Tuffy Nader;

UMEF Tuffy Nader; Barramares: UMEF Dijayro Gonçalves Lima;

UMEF Dijayro Gonçalves Lima; Ponta da Fruta: Praça da Praia Rasa e UMEF Nair Dias;

Praça da Praia Rasa e UMEF Nair Dias; Terra Vermelha: UMEF Professor Paulo Cesar Vinha;

UMEF Professor Paulo Cesar Vinha; Ulisses Guimarães: UMEI Terezinha Pagotti.

VITÓRIA

A vacinação só acontece de segunda a sexta-feira, mediante agendamento pelo próprio site da prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo VitóriaOnline. Neste ano, o atendimento está sendo realizado basicamente nas escolas e creches municipais, que foram relacionadas às unidades de saúde que costumavam fazer os atendimentos. Abaixo você confere a relação:

US de Andorinhas: EMEF Izaura Marques da Silva;

EMEF Izaura Marques da Silva; US de Alagoano: CMEI Sinclair Phillips;

CMEI Sinclair Phillips; US de Centro: CMEI Ernestina Pessoa;

CMEI Ernestina Pessoa; US de São Pedro V: CMEI Zilmar Alves Mello;

CMEI Zilmar Alves Mello; US da Penha: EMEF Zilda Andrade;

EMEF Zilda Andrade; US do Quadro: CMEI Odila Simões;

CMEI Odila Simões; US da Praia do Suá: EMEF Aristóbulo Barbosa Leão;

EMEF Aristóbulo Barbosa Leão; US de Forte São João: CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador;

CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador; US da Grande Vitória: CMEI Eldina Maria Soares Braga;

CMEI Eldina Maria Soares Braga; US de Consolação: CMEI Carlos Alberto M. de Souza;

CMEI Carlos Alberto M. de Souza; US da Ilha de Santa Maria: EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima;

EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima; US da Ilha do Príncipe: EMEF Moacyr Avidos;

EMEF Moacyr Avidos; US de Itararé: EMEF Ceciliano Abel de Almeida;

EMEF Ceciliano Abel de Almeida; US de Jabour: EMEF Adão Benezath;

EMEF Adão Benezath; US de Jardim Camburi: EMEF Elzira Vivácqua dos Santos;

EMEF Elzira Vivácqua dos Santos; US de Jardim da Penha: EMEF Alvaro de Castro Mattos;

EMEF Alvaro de Castro Mattos; US de Jesus de Nazareth: EMEF Edna de Mattos S Gaudio;

EMEF Edna de Mattos S Gaudio; US de Maria Ortiz: CMEI Rinaldo Ridolfi;

CMEI Rinaldo Ridolfi; US de Maruípe: EMEF Suzete Cuendet;

EMEF Suzete Cuendet; US da República: CMEI Marlene Orlande Simonetti;

CMEI Marlene Orlande Simonetti; US de Resistência: CMEI Anisio Spindula Teixeira;

CMEI Anisio Spindula Teixeira; US de Santa Luiza: CMEI Zélia Viana de Aguiar;

CMEI Zélia Viana de Aguiar; US de Santa Martha: EMEF Marieta Escobar;

EMEF Marieta Escobar; US de Santo Antônio: CMEI Darcy Vargas;

CMEI Darcy Vargas; US de Santo André: EMEF Tancredo de Almeida Neves;

EMEF Tancredo de Almeida Neves; US da Ilha das Caieiras: EMEF Francisco Lacerda de Aguiar;

EMEF Francisco Lacerda de Aguiar; US de São Cristóvão: EMEF Professora Eunice P Silveira;

EMEF Professora Eunice P Silveira; US da Fonte Grande: vacinação acontece na própria unidade.

SOBRE A FALTA DAS VACINAS

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) afirmou que recebeu duas das 14 remessas previstas da vacina e que as reencaminhou aos municípios. De acordo com a pasta, as doses são repassadas às cidades conforme são recebidas do Governo Federal. Até esta quarta-feira (25), o total recebido equivale a 22% do total da campanha.