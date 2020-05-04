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Rodoviários fazem dança do 'meme do caixão' em protesto em Vitória

Vídeo gravado dentro de uma viação mostra trabalhadores dançando enquanto seguram um caixão e, em outro momento, um dos rodoviários dentro do caixão. Categoria está paralisada há uma semana na Capital contra atraso salarial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 13:49

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 13:49

Em greve desde a semana passada, por conta do atraso no pagamento dos salários, rodoviários de Vitória levaram um caixão para protestar nesta segunda-feira (4) e dançaram segurando o objeto, em referência ao "meme do caixão"  vídeo que mostra carregadores de caixão em Gana, na África Ocidental, dançando enquanto seguram um caixão  que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Em um vídeo gravado dentro da garagem da Viação Grande Vitória, quatro trabalhadores dançam enquanto seguram um caixão fechado. No mesmo protesto, um dos rodoviários chegou a deitar dentro do caixão.
"Olha a situação do rodoviário, olha como está. Salário atrasado, sem tíquete, sem adiantamento. Olha como é que está o cidadão: um pai de família no caixão", diz um dos rodoviários no vídeo.
De acordo com o diretor de mobilização do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estírito Santo (Sindirodoviários), Miguel Leite, essa foi mais uma forma que os trabalhadores encontraram de chamar a atenção da população. O vídeo já circula pelas redes sociais. "Com isso, queremos dizer o seguinte: estamos morrendo", declarou.

AUDIÊNCIA MARCADA PARA A TARDE DESTA SEGUNDA

A paralisação total dos rodoviários em Vitória completou uma semana nesta segunda-feira (4). Uma audiência de conciliação marcada para as 16h desta segunda pode encerrar o conflito entre empresas e trabalhadores. Será a segunda audiência mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES)  a primeira, que ocorreu na última quinta-feira (30), terminou sem acordo.
Motoristas e cobradores estão de braços cruzados nas três empresas que operam o sistema municipal de transporte em Vitória em protesto contra atraso de salário na viação Tabuazeiro - os trabalhadores, segundo o Sindicato dos Rodoviários, ainda não receberam o pagamento que deveria ter caído na conta no quinto dia útil de abril.
Já o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), que representa as viações, alega que a queda na arrecadação, ocasionada pela pandemia de coronavírus, atrapalha a viação a cumprir com as suas obrigações. Com a falta de acordo, os ônibus "verdinhos" estão sem circular desde o dia 27 de abril na capital.

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