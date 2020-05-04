Rodoviários fazem dança do 'meme do caixão' em protesto em Vitória

Em greve desde a semana passada, por conta do atraso no pagamento dos salários, rodoviários de Vitória levaram um caixão para protestar nesta segunda-feira (4) e dançaram segurando o objeto, em referência ao "meme do caixão"  vídeo que mostra carregadores de caixão em Gana, na África Ocidental, dançando enquanto seguram um caixão  que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Em um vídeo gravado dentro da garagem da Viação Grande Vitória, quatro trabalhadores dançam enquanto seguram um caixão fechado. No mesmo protesto, um dos rodoviários chegou a deitar dentro do caixão.

"Olha a situação do rodoviário, olha como está. Salário atrasado, sem tíquete, sem adiantamento. Olha como é que está o cidadão: um pai de família no caixão", diz um dos rodoviários no vídeo.

De acordo com o diretor de mobilização do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estírito Santo (Sindirodoviários), Miguel Leite, essa foi mais uma forma que os trabalhadores encontraram de chamar a atenção da população. O vídeo já circula pelas redes sociais. "Com isso, queremos dizer o seguinte: estamos morrendo", declarou.

AUDIÊNCIA MARCADA PARA A TARDE DESTA SEGUNDA

Motoristas e cobradores estão de braços cruzados nas três empresas que operam o sistema municipal de transporte em Vitória em protesto contra atraso de salário na viação Tabuazeiro - os trabalhadores, segundo o Sindicato dos Rodoviários, ainda não receberam o pagamento que deveria ter caído na conta no quinto dia útil de abril.