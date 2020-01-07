Prefeitura da Serra garante normalização na coleta de lixo até quarta

A virada de ano e os primeiros dias de 2020 foram com lixo acumulado em alguns bairros da Serra, na Grande Vitória. Moradores de Barcelona, por exemplo, relataram que a coleta não era realizada desde o último dia 30 de dezembro. A situação de desconforto e incômodo com a limpeza pública fez com que o prefeito Audifax Barcelos (Rede) se manifestasse na manhã desta terça-feira (7) sobre o problema em entrevista concedida no Bom Dia ES, da TV Gazeta.
O gestor público explicou que a troca da empresa responsável pelo serviço no município ocasionou o atraso no recolhimento do lixo. O prefeito, contudo, garantiu que a coleta será normalizada até esta quarta-feira (8).
"Estamos há mais de 30 anos tentando mudar esse contrato do lixo na cidade. É uma história antiga. Foi uma luta enorme para a gente fazer essa licitação e agora mudamos. Graças a Deus, um processo democrático, uma licitação com a participação do Ministério Público, que acompanhou tudo isso, e agora sim, fizemos o processo correto. Essa transição atrapalhou um pouco na saída dessa empresa, que esta há 30 anos, com essa nova que acabou de chegar. Coloco para a população que de hoje para amanhã, tudo estará regularizado e coleta vai melhorar muito. É um dos fatores até que a cidade precisa avançar mais e foi por isso, também, que fizemos essa mudança, para melhorar os serviços prestados", garantiu o prefeito.
ENTENDA O CASO
De fato a coleta do lixo na Serra é um problema que se arrasta há anos. Ainda em 2012, o então prefeito do município, Sérgio Vidigal, assinou um contrato prorrogando a extensão do mesmo por mais 20 anos. O imbróglio começou em fevereiro do mesmo ano, quando a EngeUrb LTDA., que presta serviços para a prefeitura desde 1997, ingressou com uma ação na Vara da Fazenda Pública da Serra, exigindo a prorrogação do contrato, vigente desde 1992.
Além da prorrogação do contrato, Vidigal, na época, parcelou em 96 meses um débito de R$ 51,3 milhões com a empresa, que ainda receberia um valor mensal pelos serviços. O então sucessor na administração pública, Audifax Barcelos, classificou o acordo como um ato de irresponsabilidade.
Em novembro de 2019, a Prefeitura da Serra abriu concorrência Pública para execução dos serviços urbanos na cidade. O contrato oferecido aos concorrentes tinha valor estimado em R$ 370 milhões pelo período de cinco anos para a limpeza urbana e descarte de lixo. A empresa que venceu a licitação, a Corpus, que já atua em Vitória, já iniciou as operações na cidade e a promessa da prefeitura é normalizar a situação o mais rápido possível.