Cantora capixaba Renata Ribeiro está em hospital de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook

A cantora Renata Ribeiro Cardoso teria tomado um remédio para dormir durante a viagem. Ela pegou um ônibus em Viana com destino a Manhuaçu, Minas Gerais. A moça que estava ao lado dela no ônibus ofereceu um remédio para ela dormir, como ela precisava descansar para o show à noite, ela aceitou, disse o marido da cantora, Rafael Luiz da Silva. Renata chegou ao Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (11), após ser encontrada desorientada às margens de uma rodovia na cidade de Matipó (MG). Ela estava desaparecida desde sábado (08).

O marido da cantora relatou ainda que Renata tem pressão baixa. Depois de tomar a medicação, ela passou mal e ficou no hotel em Minas. Ela não é acostumada com remédio, tomou dois e passou mal. Ela tem pressão baixa, ficou sem se alimentar. Com o efeito do remédio, ela dormiu de sábado 16h até domingo, no domingo ela também passou mal e só conseguiu levantar hoje quando tentou ir para a rodoviária, contou.

Rafael destacou ainda que a esposa está se recuperando e que no momento está com a família, em Domingos Martins.

DESAPARECIMENTO

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, estava desaparecida desde sábado (9). Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do ES, e seguiu de ônibus para um show em Minas Gerais.

Ainda no sábado pela manhã, Renata e o marido deixaram a cidade de Marechal Floriano e seguiram até Viana, onde a cantora embarcou com destino a Manhuaçu, em Minas Gerais. De lá, segundo a mãe da artista, Schirley Ribeiro, a filha pegaria outra condução até Governador Valadares, de onde seria levada por um veículo particular até Itanhomi, onde faria uma apresentação em uma casa de shows à noite.

Your browser does not support the audio element. Passageira ofereceu remédio para dormir a cantora capixaba, diz marido -

"O marido dela foi com ela, a acompanhou e colocou-a dentro do ônibus. Ela embarcou em um ônibus de linha. Ela seguiria de Viana até Manhuaçu e de lá pegaria outro ônibus para Valadares. Por volta das 14h, 14h30 de sábado, eu tirei foto dos meus netos e mandei para ela. A Renata me respondeu e encaminhou as fotos dos filhos para o marido. Eles conversaram na sequência", disse a mãe.

Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda , às margens de uma rodovia na cidade de Matipó, em Minas Gerais. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem de A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.

Renata Ribeiro é cantora e estava desaparecida desde o último sábado (09) Crédito: Arquivo pessoal

POLÍCIA CIVIL