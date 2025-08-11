Home
CBN Vitória ao vivo: os desafios do ECA e multas para motos barulhentas em Viana

No programa desta segunda (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:49

No programa CBN Vitória desta segunda (11), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia!  Em destaque, no quadro "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, também explica a lei  que vai multar motos com escapador adulterado na cidade. 

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

