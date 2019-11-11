Após alta, cantora capixaba chega ao ES e se recupera na casa dos pais

A cantora Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, chegou ao Espírito Santo às 17h desta segunda-feira (11). A cantora veio de Minas Gerais acompanhada do pai e do marido. Ela estava internada no Hospital Cristo Rei, em Matipó, depois de ser encontrada por policiais desorientada em uma rodovia. Renata vai ficar em Domingos Martins, se recuperando na casa dos pais.
De acordo com Rafael Luiz da Silva, marido da cantora, a esposa teria tomado um remédio para dormir durante a viagem. Ela pegou um ônibus em Viana com destino a Manhuaçu, Minas Gerais. A moça que estava ao lado dela no ônibus ofereceu um remédio para ela dormir, como ela precisava descansar para o show à noite, ela aceitou, disse.
O marido da cantora relatou ainda que Renata tem pressão baixa. Depois de tomar a medicação, ela passou mal e ficou no hotel em Minas. Ela não é acostumada com remédio, tomou dois e passou mal. Ela tem pressão baixa, ficou sem se alimentar. Com o efeito do remédio, ela dormiu de sábado 16h até domingo, no domingo ela também passou mal e só conseguiu levantar hoje quando tentou ir para a rodoviária, contou.
Rafael destacou ainda que a esposa está se recuperando e que no momento está com a família.
DESAPARECIMENTO
A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, estava desaparecida desde sábado (9). Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do ES, e seguiu de ônibus para um show em Minas Gerais.
Ainda no sábado pela manhã, Renata e o marido deixaram a cidade de Marechal Floriano e seguiram até Viana, onde a cantora embarcou com destino a Manhuaçu, em Minas Gerais. De lá, segundo a mãe da artista, Schirley Ribeiro, a filha pegaria outra condução até Governador Valadares, de onde seria levada por um veículo particular até Itanhomi, onde faria uma apresentação em uma casa de shows à noite.
"O marido dela foi com ela, a acompanhou e colocou-a dentro do ônibus. Ela embarcou em um ônibus de linha. Ela seguiria de Viana até Manhuaçu e de lá pegaria outro ônibus para Valadares. Por volta das 14h, 14h30 de sábado, eu tirei foto dos meus netos e mandei para ela. A Renata me respondeu e encaminhou as fotos dos filhos para o marido. Eles conversaram na sequência", disse a mãe.
Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda, às margens de uma rodovia na cidade de Matipó, em Minas Gerais. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem de A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.
A cantora recebeu alta do hospital na tarde desta segunda-feira (11) e retornou para o Espírito Santo, acompanhada do marido.