Após alta, cantora capixaba chega ao ES e se recupera na casa dos pais

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu no sábado (9) Crédito: Divulgação

De acordo com Rafael Luiz da Silva, marido da cantora, a esposa teria tomado um remédio para dormir durante a viagem. Ela pegou um ônibus em Viana com destino a Manhuaçu, Minas Gerais. A moça que estava ao lado dela no ônibus ofereceu um remédio para ela dormir, como ela precisava descansar para o show à noite, ela aceitou, disse.

O marido da cantora relatou ainda que Renata tem pressão baixa. Depois de tomar a medicação, ela passou mal e ficou no hotel em Minas. Ela não é acostumada com remédio, tomou dois e passou mal. Ela tem pressão baixa, ficou sem se alimentar. Com o efeito do remédio, ela dormiu de sábado 16h até domingo, no domingo ela também passou mal e só conseguiu levantar hoje quando tentou ir para a rodoviária, contou.

Rafael destacou ainda que a esposa está se recuperando e que no momento está com a família.

DESAPARECIMENTO

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, estava desaparecida desde sábado (9). Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do ES, e seguiu de ônibus para um show em Minas Gerais.

Ainda no sábado pela manhã, Renata e o marido deixaram a cidade de Marechal Floriano e seguiram até Viana, onde a cantora embarcou com destino a Manhuaçu, em Minas Gerais. De lá, segundo a mãe da artista, Schirley Ribeiro, a filha pegaria outra condução até Governador Valadares, de onde seria levada por um veículo particular até Itanhomi, onde faria uma apresentação em uma casa de shows à noite.

"O marido dela foi com ela, a acompanhou e colocou-a dentro do ônibus. Ela embarcou em um ônibus de linha. Ela seguiria de Viana até Manhuaçu e de lá pegaria outro ônibus para Valadares. Por volta das 14h, 14h30 de sábado, eu tirei foto dos meus netos e mandei para ela. A Renata me respondeu e encaminhou as fotos dos filhos para o marido. Eles conversaram na sequência", disse a mãe.