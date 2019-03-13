Corpo de dentista desaparecida é encontrado em Colatina

O corpo da dentista Mayra Braun, de 25 anos, foi encontrado no Rio Doce, em Colatina , Região Noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (12). As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima na localidade de Patrimônio de Pontal de Santa Joana, por volta de 21 horas.

Mayra havia desaparecido desde a na manhã da última segunda-feira (11) . O carro dela estava estacionado embaixo da Ponte do Fontenelle, que liga as cidades de Colatina e Baixo Guandu. A dentista é de Itaguaçu e sua família tinha feito um apelo para ajudar a encontrar a jovem.

Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros veio de Vitória para realizar as buscas no rio. Na noite desta terça, o corpo foi localizado.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar trabalham com a hipótese de suicídio. Já a família de Mayra não acredita nesta versão. A Polícia Civil informou, através de nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

"Testemunhas e familiares da vítimas estão sendo intimados para prestarem depoimentos. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br", diz a nota.