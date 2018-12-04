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Desaparecimento

Polícia e familiares buscam por brasileira desaparecida na Austrália

Criskeila Veloso Gomes mora no estado de Queensland e não é vista desde a última quarta-feira (28)

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 18:04
Criskeila Veloso Gomes, brasileira desaparecida na Austrália Crédito: Reprodução
A brasileira Criskeila Veloso Gomes, 21, está desaparecida na Austrália desde a quarta-feira (28) da semana passada. Moradora da cidade de Oakey, no estado de Queensland, costa leste do país, ela é funcionária de um frigorífico e mora com o namorado australiano. A polícia, familiares, amigos e o consulado brasileiro no local procuram por informações sobre a jovem.
Criskeila nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e mora na Austrália há pelo menos dez anos, quando emigrou com a família, que voltou para o Brasil há pouco mais de um ano. Atualmente, ela tem um irmão que mora na mesma cidade, com quem tinha combinado um almoço antes de desaparecer para comemorar o recém conquistado visto permanente no país, segundo contou a irmã Criskelly Gomes, que vive em Três Lagoas.
"Na quarta-feira, dia 28, o namorado dela prestou queixa na polícia relatando o desaparecimento. Segundo ela mesma relatava, eles tinham uma boa relação. Amigos da família foram até a casa dela e encontraram roupas e outros objetos todos no mesmo local, com exceção de documentos e do celular, que está desligado e desde o sumiço naõ conseguimos mais contato" relata a irmã, Criskelly.
O cônsul honorário do Brasil em Queensland, Valmor Morais, acompanha o caso e pede por informações sobre a jovem nas redes sociais. Ele quer maior atenção da polícia local para a investigação do desaparecimento e está em contato com a família no Brasil e com o irmão da jovem no país para ajudar nas buscas.
"O irmão e o namorado estão cooperando com a polícia, mas os investigadores não divulgam muitas informações sobre o caso. Não sabemos se está avançando e já faz uma semana que ela sumiu. Tivemos apenas uma informação de que ela teria transferido uma quantia em dinheiro para a conta do namorado antes de sumir, mas não sabemos quanto foi", relata Morais.
O namorado da jovem desaparecida informou à irmã dela, Criskelly, que antes do sumiço ele teria recebido uma ligação da jovem pedindo desculpas e dizendo que o amava. Criskeila tem cerca de 1,67m de altura, cabelos castanhos escuros e olhos verdes. Foi vista pela última vez usando uma calça rosa e camiseta preta, possivelmente dirigindo um carro modelo Mazda 3 prateado.
Um comunicado da polícia local diz que ela sofre de problemas médicos, mas a família e o cônsul negam. Informações podem ser enviadas para o número local da polícia de Queensland pelos números 131 444 ou 1800 333 000, ou para o consulado honorário do Brasil em Brisbane, pelas redes sociais neste link .

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