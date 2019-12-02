Em 1 mês, pelo menos cinco crianças morreram de maneira trágica no ES

BEBÊ CAI DE DEGRAU EM VARANDA

Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu por complicações após se engasgar comendo pipoca em Cariacica. A menina ficou internada por 45 dias no Hospital Infantil, na Capital, mas não resistiu e faleceu no dia 4 de novembro deste ano. A família, muito abalada, não quis conversar com a reportagem e não permitiu a divulgação da identidade da menina. Uma tia-avó da criança contou que a menina tinha o costume de comer pipoca e que estava na casa de uma babá quando se engasgou. Segundo a tia, a criança foi socorrida e levada para o PA de Alto Lage, onde foi atendida e recebeu alta. Mas continuou passando mal e foi levada para o Hospital Infantil. Lá, a tia disse que ela precisou passar por um procedimento para retirada de um grão de milho do pulmão. Depois disso, ficou 45 dias internada, mas não resistiu.

Morreu no dia 18 de novembro o pequeno Lorenzo Caus, 6 anos, que foi soterrado com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Vitória havia cinco dias. A mãe de Lorenzo, Fernanda Caus, ficou internada no mesmo hospital e passa bem. O pai do menino e marido de Fernanda morreu no deslizamento. A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, no último dia 14. Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.

O menino Matheus Xavier, de 5 anos, atingido por uma bala perdida no dia 23 de novembro enquanto passeava com familiares na Praia do Morro, em Guarapari, morreu no dia 30 de novembro de 2019. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil de Vitória. Na manhã deste domingo (1º), familiares de Matheus estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo do garoto. A morte do garoto foi confirmada por funcionários do DML. O menino passava férias em Guarapari com a família, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando foi atingido por um tiro na cabeça enquanto brincava com outras crianças na areia. O alvo do disparo era outra pessoa que estava no local. Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Policiais militares que passavam pelo local socorreram o menino para um hospital do município. Devido à gravidade, Matheus Xavier chegou a ser transferido para o Hospital Infantil, em Vitória, onde morreu. O autor dos disparos foi preso. Ele foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos.

Um menino de 1 ano e 4 meses morreu afogado em uma piscina na casa da família em Manguinhos, na Serra. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu na manhã deste domingo (01). A criança foi identificada como Luiz Paulo Prates Pereira. De acordo com a Polícia Civil, Luiz se afogou na manhã deste domingo (01), quando estava na casa dos avós. Em depoimento à polícia, os avós contaram que sentiram falta da criança. Quando viram, ele já estava na piscina. O menino foi levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A criança não resistiu e acabou morrendo. O caso aconteceu na Avenida Mestre Álvaro. Segundo informações da TV Gazeta, vizinhos contaram que os pais estavam muito abalados e que a morte da criança foi uma fatalidade. A mãe, inclusive, recebeu a notícia por telefone, pois está em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como afogamento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exame cadavérico. A família esteve no local, mas não quis falar com a reportagem.