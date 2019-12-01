Criança morre afogada em piscina em Manguinhos, na Serra

Afogamento aconteceu na piscina de uma casa em Manguinhos, na Serra Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

Um menino de um ano e quatro meses morreu afogado em uma piscina na casa da família em Manguinhos, na Serra. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu na manhã deste domingo (01).

A criança foi identificada como Luiz Paulo Prates Pereira. De acordo com a Polícia Civil, Luiz se afogou na manhã deste domingo (01) quando estava na casa dos avós. Em depoimento à polícia, os avós contaram que sentiram falta da criança e quando viram ele já estava na piscina. O menino foi lavado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A criança não resistiu e acabou morrendo.

O caso aconteceu na Avenida Mestre Álvaro. Segundo informações da TV Gazeta, vizinhos contaram que os pais estavam muito abalados e que a morte da criança foi uma fatalidade. A mãe, inclusive, recebeu a notícia por telefone, pois está em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como afogamento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exame cadavérico. A família esteve no local, mas não quis falar com a reportagem.

OUTRO CASO

Em outubro deste ano, uma bebê de um ano e três meses se afogou em uma piscina em Morada da Barra, Vila Velha. A família da menina Isabella Ramos Sales comemorava o Dia das Crianças quando a tragédia aconteceu. Eles passavam o final de semana na casa de uma amiga.