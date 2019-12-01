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Tragédia

Criança morre afogada em piscina em Manguinhos, na Serra

O pequeno Luiz Paulo tinha um ano e quatro meses e estava na casa dos avós. Ele foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 20:18

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 20:18

Afogamento aconteceu na piscina de uma casa em Manguinhos, na Serra Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta
Um menino de um ano e quatro meses morreu afogado em uma piscina na casa da família em Manguinhos, na Serra. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu na manhã deste domingo (01).
A criança foi identificada como Luiz Paulo Prates Pereira. De acordo com a Polícia Civil, Luiz se afogou na manhã deste domingo (01) quando estava na casa dos avós. Em depoimento à polícia, os avós contaram que sentiram falta da criança e quando viram ele já estava na piscina. O menino foi lavado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A criança não resistiu e acabou morrendo. 

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O caso aconteceu na Avenida Mestre Álvaro. Segundo informações da TV Gazeta, vizinhos contaram que os pais estavam muito abalados e que a morte da criança foi uma fatalidade. A mãe, inclusive, recebeu a notícia por telefone, pois está em São Paulo.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como afogamento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exame cadavérico. A família esteve no local, mas não quis falar com a reportagem.

OUTRO CASO 

Em outubro deste ano,  uma bebê de um ano e três meses se afogou em uma piscina em Morada da Barra, Vila Velha. A família da menina Isabella Ramos Sales comemorava o Dia das Crianças quando a tragédia aconteceu.  Eles passavam o final de semana na casa de uma amiga.
Arrasada, a mãe da bebê,  a autônoma Lorena Ramos, 31, contou que ela e a amiga foram ao mercado comprar alguns alimentos para o almoço e a criança ficou sendo cuidada pela irmã de 16 anos e a mãe da amiga. Em um rápido momento de distração, enquanto a mãe da amiga fazia o almoço e a adolescente estava na sala, Isabella caiu na piscina, sem que ninguém visse.

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