Afogamentos no ES: 55 mortes em três meses

De dezembro de 2018 ao final de fevereiro deste ano, 55 pessoas morreram no Espírito Santo vítimas de afogamentos. Um total de 15 mortes a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os números são do Corpo de Bombeiros.

Em dezembro de 2018 foram contabilizadas 21 mortes. Em janeiro de 2019 subiu para 22 o número de óbitos e em fevereiro 12 pessoas perderam a vida, vítimas de afogamentos. A maioria das mortes foi de crianças, com faixa etária de 0 a 10 anos, totalizando seis óbitos.