Afogamentos no ES: 55 mortes em três meses

De dezembro de 2018 ao final de fevereiro deste ano, 55 pessoas morreram no Espírito Santo vítimas de afogamentos. Um total de 15 mortes a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os números são do Corpo de Bombeiros.
Em dezembro de 2018 foram contabilizadas 21 mortes. Em janeiro de 2019 subiu para 22 o número de óbitos e em fevereiro 12 pessoas perderam a vida, vítimas de afogamentos. A maioria das mortes foi de crianças, com faixa etária de 0 a 10 anos, totalizando seis óbitos.
O maior número de vítimas (20) foi registrado em rios, seguido de 15 afogamentos em lagos, lagoas e represas. No mar, nove pessoas perderam a vida, quatro em cachoeiras, três em piscinas, e outras quatro em locais não informados pelo Corpo de Bombeiros.