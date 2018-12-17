Guardas vidas salvam turista de afogamento em praia em Itapemirim

Um homem de 44 anos foi salvo pela equipe de guarda-vidas de Itapemirim , Litoral Sul do Estado, na noite deste domingo (16). A vítima, um morador de Anchieta, havia pulado das pedras, na praia de Itaoca.

Segundo o coordenador dos guarda-vidas, Ezequiel Souza, a equipe foi acionada por volta das 19h, na praia de Itaoca. Ao avistarem a vítima, os agentes, chegaram até ela, mas afundou.

Mesmo com dificuldade, os profissionais conseguiram levar o homem até a areia da praia e fizeram os primeiros socorros, utilizando cilindro de oxigênio para ajudar na respiração. O homem foi socorrido por uma ambulância do Hospital Menino Jesus e liberado horas depois.



