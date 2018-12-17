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Afogamento

Guardas vidas salvam turista de afogamento em praia em Itapemirim

Mesmo com dificuldade, os profissionais conseguiram levar o homem até a areia da praia e fizeram os primeiros socorros

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 18:55
Um homem de 44 anos foi salvo pela equipe de guarda-vidas de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na noite deste domingo (16). A vítima, um morador de Anchieta, havia pulado das pedras, na praia de Itaoca.
Segundo o coordenador dos guarda-vidas, Ezequiel Souza, a equipe foi acionada por volta das 19h, na praia de Itaoca. Ao avistarem a vítima, os agentes, chegaram até ela, mas afundou.
> Turista morre afogado em lagoa de Marataízes
Mesmo com dificuldade, os profissionais conseguiram levar o homem até a areia da praia e fizeram os primeiros socorros, utilizando cilindro de oxigênio para ajudar na respiração. O homem foi socorrido por uma ambulância do Hospital Menino Jesus e liberado horas depois.

A Prefeitura de Itapemirim informou que mantém guarda-vidas durante o ano todo nas praias e lagoas. De acordo com a guarda, há mais de 5 anos não ocorre morte por afogamento nas praias do município.

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