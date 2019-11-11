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PA da Glória

Polícia vai investigar morte de criança que deu entrada no PA de Vila Velha

A menina de 5 anos já tinha dado entrada no PA no último domingo (10), mas recebeu alta. Nesta segunda-feira (11), ela foi levada já sem vida para o PA já sem vida, segundo a PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 17:50

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 17:50

PA da Glória, em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta
A polícia vai investigar a morte de uma menina de 5 anos que deu entrada no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, pela segunda vez nesta segunda-feira (11). A Polícia Militar diz que foi acionada por uma assistente social do PA porque havia dado entrada uma criança já morta. Militares foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil. Os pais da criança foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (Semsa), com base em relatório da Diretoria Técnica da OS responsável contratualmente pela gestão e prestação de serviços do PA da Glória, a criança deu entrada às 5h do último domingo (10), acompanhada da mãe e do pai com queixa de dor no braço esquerdo, após relatar que teria caído enquanto brincava de bola.

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O relatório diz que não foram identificados hematomas e nem fraturas após realização de raio-x. Assim, a menina recebeu alta e foi para casa. Já nesta segunda-feira (11), o relatório da Semsa diz que a criança retornou ao PA da Glória por volta das 11h25 no colo do pai e foi levada direto para a emergência já desacordada e com sinais de parada cardiorrespiratória e com pupilas dilatadas.
A Semsa diz que foram realizadas medidas de reanimação, sem sucesso, por quase uma hora. Foram identificados hematomas difusos e edema de membro inferior.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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