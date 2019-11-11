Estudante que sumiu após embarcar em ônibus é encontrada em Guriri

A estudante Bianca Marrane Almeida, de 14 anos, que desapareceu no último dia 26 de outubro após entrar em um ônibus no bairro Liberdade, em São Mateus, foi localizada pela própria mãe em uma rua de Guriri. A menina, que possui problemas psicológicos, foi encontrada desorientada e com a mesma roupa que usava quando saiu de casa.
De acordo com a dona de casa Denise Alves Marrane, de 31 anos, no dia do desaparecimento (26) ela teve uma discussão banal com a filha sobre os afazeres de casa e o convívio com os dois irmãos mais novos. Depois disso, a menina ficou chateada e foi para os fundos da residência, onde a família possui um pequeno sítio, dizendo que iria praticar vôlei.
"Quando deu a hora do almoço, o meu filho pequeno foi chamar a Bianca para comer, mas ela já não estava mais no sítio. Ela saiu de casa apenas com a roupa do corpo e o passe escolar. Procurei a empresa de ônibus da cidade e tive acesso às câmeras de videomonitoramento. Foi quando descobri que minha filha saiu do nosso bairro, Liberdade, e foi para Pedra D'água. De lá ela pegou outro ônibus para Guriri e desceu na Avenida Praiano. Com esse passe escolar, ela consegue pegar apenas dois ônibus por dia", disse.
A dona de casa conta que a menina não conhece ninguém em Guriri. A família chegou a ir ao local, onde procurou por Bianca, inclusive com a ajuda da Polícia Militar. Porém não conseguiram nenhuma pista da adolescente na ocasião. Denise também registrou um boletim de ocorrência na 18ª Delegacia Regional de São Mateus e nos dias seguintes fez buscas por conta própria, com a ajuda de amigos. Foi quando localizou a menina, no dia 30 de outubro.
"Ela estava desorientada, falando coisa com coisa e com a mesma roupa. Até hoje eu não sei o que realmente aconteceu. Mas o importante é que ela está viva, estou focada em cuidar da saúde dela agora. Ela já fez alguns exames e estamos aguardando o encaminhamento para médicos especialistas, mas no serviço público tudo é mais demorado, infelizmente", contou.