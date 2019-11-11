Estudante que sumiu após embarcar em ônibus é encontrada em Guriri

Estudante de 14 anos que desapareceu em São Mateus foi encontrada pela família Crédito: Acervo pessoal

De acordo com a dona de casa Denise Alves Marrane, de 31 anos, no dia do desaparecimento (26) ela teve uma discussão banal com a filha sobre os afazeres de casa e o convívio com os dois irmãos mais novos. Depois disso, a menina ficou chateada e foi para os fundos da residência, onde a família possui um pequeno sítio, dizendo que iria praticar vôlei.

"Quando deu a hora do almoço, o meu filho pequeno foi chamar a Bianca para comer, mas ela já não estava mais no sítio. Ela saiu de casa apenas com a roupa do corpo e o passe escolar. Procurei a empresa de ônibus da cidade e tive acesso às câmeras de videomonitoramento. Foi quando descobri que minha filha saiu do nosso bairro, Liberdade, e foi para Pedra D'água. De lá ela pegou outro ônibus para Guriri e desceu na Avenida Praiano. Com esse passe escolar, ela consegue pegar apenas dois ônibus por dia", disse.

A dona de casa conta que a menina não conhece ninguém em Guriri. A família chegou a ir ao local, onde procurou por Bianca, inclusive com a ajuda da Polícia Militar. Porém não conseguiram nenhuma pista da adolescente na ocasião. Denise também registrou um boletim de ocorrência na 18ª Delegacia Regional de São Mateus e nos dias seguintes fez buscas por conta própria, com a ajuda de amigos. Foi quando localizou a menina, no dia 30 de outubro.