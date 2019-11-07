'Minha filha saiu para encontrar o namorado', diz mãe de adolescente morta

Ele era de Vila Velha e veio para Planalto Serrano, na Serra, porque teve problemas com a criminalidade. Foi aí que eles se conheceram. Ele veio do inferno para conhecer minha filha aqui. Eu não sei a idade certa dele, mas deve ter uns 35. Ele é bem mais velho do que ela. Os dois começaram a namorar há quase um ano e ele se mudou para Cariacica, também por esses problemas. Eu era contra o namoro. Mas minha filha achava que era brincadeira. Ela gostava dele. Logo no início do namoro, eu flagrei ele sendo violento com ela. Ele queria que ela fosse em um lugar, ela não queria e ele tentou forçar, puxando a menina pelos cabelos. Eu mandei ele largar a minha filha. Falei pra ela terminar o namoro, e ela terminou. Mas logo depois ele se ajoelhou aos pés dela pedindo perdão, dizendo que ia mudar... Aí ela perdoou. Em Cariacica, ele mora em um lugar conhecido como Sabão e certa vez uma pessoa me disse que o viu dando um soco nas costas da minha filha. Ela não me contava essas coisas, só dizia que ele tava 'pagando de doido', que queria mandar nela, que não aceitava terminar. Quando ela falava que ia largá-lo, ele dizia que faria qualquer coisa por ela. Falei pra ela largar ele, que ela era muito nova, estudiosa, inteligente... Mas depois ele pedia desculpas e ela acreditava. Ele queria ser o dono dela.