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Na Serra

Bebê de 1 ano cai na varanda de casa, bate a cabeça no chão e morre no ES

Enzo Henrique Vieira dos Reis morava com os pais e os irmãos no Bairro das Laranjeiras, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 08:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 08:47

Bebê de 1 ano morre 5 dias após cair de degrau de varanda no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um bebê de 1 ano de idade morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após cair dentro da casa onde morava com os pais, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. De acordo com a polícia, Enzo Henrique Vieira dos Reis estava na varanda quando sofreu uma queda ao tentar seguir para a sala. Ele caiu de um degrau e bateu a cabeça no chão.  O acidente aconteceu no dia 27 de novembro.

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No entanto, o caso foi informado pela Polícia Civil nesta segunda-feira. Com o impacto, a criança desmaiou. Na hora do acidente, a mãe estava na cozinha, fazendo café, e cuidando de outras duas crianças. Quando ela percebeu a queda, foi imediatamente até o filho. Desesperada, a dona de casa comunicou o fato ao marido. Ele é mecânico e estava trabalhando. 
O menino foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento da Serra e, na mesma noite, transferido para o Hospital Infantil, em Vitória. Às 2h desta segunda-feira, o menino não resistiu e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Bebê de 1 ano morre 5 dias após cair de degrau de varanda no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Bebê de 1 ano morre 5 dias após cair de degrau de varanda no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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