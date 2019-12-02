Bebê de 1 ano cai na varanda de casa, bate a cabeça no chão e morre no ES

Um bebê de 1 ano de idade morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após cair dentro da casa onde morava com os pais, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. De acordo com a polícia, Enzo Henrique Vieira dos Reis estava na varanda quando sofreu uma queda ao tentar seguir para a sala. Ele caiu de um degrau e bateu a cabeça no chão. O acidente aconteceu no dia 27 de novembro.
No entanto, o caso foi informado pela Polícia Civil nesta segunda-feira. Com o impacto, a criança desmaiou. Na hora do acidente, a mãe estava na cozinha, fazendo café, e cuidando de outras duas crianças. Quando ela percebeu a queda, foi imediatamente até o filho. Desesperada, a dona de casa comunicou o fato ao marido. Ele é mecânico e estava trabalhando.
O menino foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento da Serra e, na mesma noite, transferido para o Hospital Infantil, em Vitória. Às 2h desta segunda-feira, o menino não resistiu e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).