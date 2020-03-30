'É como se fosse uma pedra', diz médica sobre pulmão com Covid-19

"A nossa porta de entrada das vias inferiores, que são os pulmões, começa pela laringe. Se a laringe começa a ficar inchada, começa a ter perda da voz, uma tosse que parece um cachorro. Depois, ele vai descendo e fazendo o fechamento da traquéia, dos brônquios. Como a gente fala, é o broncoespasmo, ela fecha. Com isso, vai encharcando o pulmão, ele vai enchendo de água. Só que é se como essa água viesse de dentro, e não de fora. Por isso que é como se fosse um afogado sem água. Ele tenta fazer o movimento de ida e vinda e não consegue. O pulmão fica duro. É como se fosse uma fibrose aguda, uma pedra. O nosso pulmão funciona como uma esponja, ele vai e volta. Nesses casos, o paciente perde isso e entra na categoria que precisa de uma UTI para respirar"