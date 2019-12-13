Do coma na UTI à recuperação: como está o tio do pão de queijo

Após ser atropelado, Davi de Jesus, conhecido como Tio do Pão de Queijo, está bem e se recupera em casa. Crédito: Bárbara Oliveira

Muito querido por todos, Davi de Jesus Pereira, 50, conhecido como tio do pão de queijo, está bem. Depois de passar por várias cirurgias devido ao acidente que sofreu em outubro deste ano, ele se encontra em repouso na casa da família, em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória.

Foto do dia do acidente sofrido pelo tio do pão de queijo. Crédito: Tiago Félix

teve traumatismo craniano e Com o atropelamento, o tio do pão de queijo chegou a ficar internado em coma induzido na UTI do Hospital Jayme dos Santos Neves. No local, ele foi submetido a cinco cirurgias: uma na cabeça, duas na perna, uma no braço e outra no nariz. Cerca de um mês após o acidente, Davi recebeu alta. No dia 29 de novembro ele foi para casa e está com familiares em Guarapari, recebendo cuidados.

"Eu agradeço muito a preocupação de todos. Foi um susto grande! Estou bem, me recuperando, mas não posso sair muito. Graças a Deus eu estou em casa" Davi de Jesus - Tio do pão de queijo

Famoso pelos pães de queijo, Davi ainda não sabe quando voltará a vender a o lanche típico mineiro nas ruas da Grande Vitória. Esta, inclusive tem sido a parte mais difícil para ele.

"Não é fácil ficar quieto e em casa, né? Eu estava acostumado a andar por todo lado. Mas agora tenho que ficar em repouso, descansar para conseguir me recuperar", disse.

Ainda com dificuldades de locomoção por causa das cirurgias realizadas, Davi está usando, temporariamente, uma cadeira de rodas. Ele também conta com os cuidados do irmão Paulo César Pereira, com quem ele passou a morar desde que saiu do hospital.

"A gente só tem a agradecer a Deus. Ele está vivo por um milagre! Do jeito que ele chegou ao hospital nenhum médico acreditaria que ele sobreviveria a isso. Agora a gente torce para a recuperação dele para voltar a fazer tudo que gostava antes" Paulo César Pereira - Irmão de Davi