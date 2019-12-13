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Acidente na Serra

Do coma na UTI à recuperação: como está o tio do pão de queijo

Famosa figura que anda pelas ruas de toda a Grande Vitória foi atropelada em outubro, em um grave acidente na BR 101, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:25

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:25

Após ser atropelado, Davi de Jesus, conhecido como Tio do Pão de Queijo, está bem e se recupera em casa. Crédito: Bárbara Oliveira
Muito querido por todos, Davi de Jesus Pereira, 50, conhecido como tio do pão de queijo, está bem. Depois de passar por várias cirurgias devido ao acidente que sofreu em outubro deste ano, ele se encontra em repouso na casa da família, em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória.
Davi foi atropelado por uma moto enquanto atravessava a BR 101, na altura de Carapina, na Serra  também na Grande Vitória  no dia 25 de outubro. O motociclista tentou desviar do vendedor, mas acabou o atingindo. Uma mulher que estava na garupa da moto caiu, foi atropelada por um caminhão e morreu no local. 
Foto do dia do acidente sofrido pelo tio do pão de queijo. Crédito: Tiago Félix
Com o atropelamento, o tio do pão de queijo teve traumatismo cranianochegou a ficar internado em coma induzido na UTI do Hospital Jayme dos Santos Neves. No local, ele foi submetido a cinco cirurgias: uma na cabeça, duas na perna, uma no braço e outra no nariz. Cerca de um mês após o acidente, Davi recebeu alta. No dia 29 de novembro ele foi para casa e está com familiares em Guarapari, recebendo cuidados.
"Eu agradeço muito a preocupação de todos. Foi um susto grande! Estou bem, me recuperando, mas não posso sair muito. Graças a Deus eu estou em casa"
Davi de Jesus - Tio do pão de queijo
Famoso pelos pães de queijo, Davi ainda não sabe quando voltará a vender a o lanche típico mineiro nas ruas da Grande Vitória. Esta, inclusive tem sido a parte mais difícil para ele.
"Não é fácil ficar quieto e em casa, né? Eu estava acostumado a andar por todo lado. Mas agora tenho que ficar em repouso, descansar para conseguir me recuperar", disse.
Ainda com dificuldades de locomoção por causa das cirurgias realizadas, Davi está usando, temporariamente, uma cadeira de rodas.  Ele também conta com os cuidados do irmão Paulo César Pereira, com quem ele passou a morar desde que saiu do hospital.
"A gente só tem a agradecer a Deus. Ele está vivo por um milagre! Do jeito que ele chegou ao hospital nenhum médico acreditaria que ele sobreviveria a isso. Agora a gente torce para a recuperação dele para voltar a fazer tudo que gostava antes"
Paulo César Pereira - Irmão de Davi
Vendedor de pão de queijo foi atingido por motocicleta em acidente na Serra, na BR 101 Crédito: TV Gazeta 

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