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Após acidente

Tio do pão de queijo melhora e pode deixar aparelhos nesta segunda (28)

Davi de Jesus Pereira foi atropelado na BR 101, na Serra, enquanto trabalhava, e precisou passar por cirurgias

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 21:47
Davi de Jesus Pereira foi atropelado e continua internado Crédito: Bárbara Oliveira
Conhecido como tio do pão de queijo,  Davi de Jesus Pereira, 50 anos, vem apresentando melhoras no seu quadro geral e, segundo seu irmão, Paulo César Pereira, pode deixar os aparelhos a partir desta segunda-feira (28), quando os médicos devem retirar a sedação e entubação do ambulante. O vendedor foi atropelado na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, nas imediações do Parque de Exposições de Carapina, na Serra, por um motociclista. Uma mulher que seguia na garupa da moto caiu, foi atropelada por um caminhão e morreu no local.
O tio do pão de queijo precisou passar por duas cirurgias: a primeira, para corrigir uma fratura no braço direito, e a segunda, com a perspectiva de reconstruir a perna esquerda, que teve fratura exposta devido ao acidente. Nesta, foram instalados fixadores externos, popularmente chamados de gaiola, para o osso ficar no lugar.
Segundo Paulo César Pereira, Davi vem melhorando seu quadro geral, mas continua entubado. "Os médicos devem começar a retirá-lo da entubação a partir desta-segunda", contou.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta Paulo César agradeceu o carinho das pessoas e as mensagens de apoio que enviaram para o irmão.  "Sei que ele é muito amado por todos", disse.

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