Tio do pão de queijo precisará passar por cirurgia facial

Davi de Jesus Pereira foi atropelado e está em estado grave no hospital Crédito: Bárbara Oliveira

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Ainda de acordo com Paulo César, o estado de saúde de Davi, continua grave, mas está estável. Ele afirma que o irmão precisará se submeter a uma cirurgia reconstrutora na face nos próximos dias. Meu irmão quebrou nariz, boca, e precisará passar por uma cirurgia facial que ocorrerá daqui há alguns dias. Os médicos que o acompanham dizem que ele é um milagre de Deus por conta da gravidade do acidente.

ATROPELAMENTO

Davi de Jesus Pereira, o tio do pão de queijo, foi atropelado por uma moto na sexta-feira (25) quando atravessava a BR 101, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. No mesmo acidente, uma mulher que estava na garupa morreu após cair na pista e ser atingida por um caminhão. O motociclista ficou ferido e foi socorrido.

A Polícia Civil informa que caso seguirá sob apuração da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas.