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Atropelamento

Tio do pão de queijo continua sedado e entubado, afirma irmão

Havia possibilidade da retirada dos aparelhos que o ajudam a respirar ainda durante a manhã desta segunda (28), mas não foi possível devido ao estado de saúde instável de Davi, explicou o irmão dele, Paulo César Pereira

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 12:29
Davi de Jesus Pereira foi atropelado e está em estado grave no hospital Crédito: Bárbara Oliveira
Atropelado na noite da última sexta-feira (25) na BR 101, o tio do pão de queijo, Davi de Jesus Pereira, de 50 anos, continua entubado e sedado, como informou o irmão dele Paulo César Pereira, no final da manhã desta segunda-feira (28).
Havia a expectativa da retirada dos aparelhos que o ajudam a respirar ainda durante a manhã desta segunda (28), mas não foi possível devido ao estado de saúde instável de Davi, explicou o irmão.
"Não foi possível retirar a entubação porque ele não apresentou melhora, mas os médicos estão trabalhando para isso", afirmou Paulo César.
vendedor foi atropelado na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, nas imediações do Parque de Exposições de Carapina, na Serra, por um motociclista. Uma mulher que seguia na garupa da moto caiu, foi atropelada por um caminhão e morreu no local.
O tio do pão de queijo precisou passar por duas cirurgias: a primeira, para corrigir uma fratura no braço direito, e a segunda, com a perspectiva de reconstruir a perna esquerda, que teve fratura exposta devido ao acidente. Nesta, foram instalados fixadores externos, popularmente chamados de gaiola, para o osso ficar no lugar.

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