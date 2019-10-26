Tio do pão de queijo faz cirurgia para a reconstrução da perna

Davi de Jesus Pereira foi atropelado e está em estado grave no hospital Crédito: Bárbara Oliveira

O estado de saúde do vendedor ambulante Davi de Jesus Pereira, de 50 anos, conhecido carinhosamente pelos fregueses como tio do pão de queijo, continua grave, porém estável.

Internado na UTI do Hospital Jayme dos Neves, na Serra, após ser atropelado na noite de sexta (25), Davi continua em coma induzido e respirando por aparelhos. De acordo com o irmão do ambulante, Paulo César Pereira, o vendedor passou por duas cirurgias na madrugada deste sábado (26).

A primeira, para corrigir uma fratura no braço direito. Já a segunda, se deu na tentativa de reconstruir a perna esquerda, que sofreu uma fratura exposta no momento do acidente. Além disso, Davi de Jesus Pereira ainda sofreu um traumatismo craniano, por conta da forte pressão da batida.

"A reconstrução da perna foi feita pelos médicos no intuito de fazer com que ele volte a andar um dia" Paulo César Pereira - Irmão do ambulante

O irmão ainda afirmou que não tem detalhes de como ocorreu o acidente e que Davi ainda não sabe do atropelamento. "O estado dele é gravíssimo, mas se estabilizou nas últimas horas. Estamos com esperança de que ele saia dessa vivo e bem", desabafou.

ATROPELAMENTO

Davi de Jesus Pereira foi atropelado por uma moto na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. No mesmo acidente, uma mulher que estava na garupa morreu após cair na pista e ser atingida por um caminhão. O motociclista ficou ferido e foi socorrido. O tio do pão de queijo estava trabalhando quando o atropelamento aconteceu.