Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Tio do pão de queijo faz cirurgia para a reconstrução da perna
Em estado grave

Tio do pão de queijo faz cirurgia para a reconstrução da perna

Davi de Jesus Pereira continua internado após ser atropelado por moto na Serra

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 17:27
Davi de Jesus Pereira foi atropelado e está em estado grave no hospital Crédito: Bárbara Oliveira
O estado de saúde do vendedor ambulante Davi de Jesus Pereira, de 50 anos, conhecido carinhosamente pelos fregueses como tio do pão de queijo, continua grave, porém estável. 
Internado na UTI do Hospital Jayme dos Neves, na Serra, após ser atropelado na noite de sexta (25), Davi continua em coma induzido e respirando por aparelhos. De acordo com o irmão do ambulante, Paulo César Pereira, o vendedor passou por duas cirurgias na madrugada deste sábado (26).
A primeira, para corrigir uma fratura no braço direito. Já a segunda, se deu na tentativa de reconstruir a perna esquerda, que sofreu uma fratura exposta no momento do acidente. Além disso, Davi de Jesus Pereira ainda sofreu um traumatismo craniano, por conta da forte pressão da batida.
"A reconstrução da perna foi feita pelos médicos no intuito de fazer com que ele volte a andar um dia"
Paulo César Pereira - Irmão do ambulante
O irmão ainda afirmou que não tem detalhes de como ocorreu o acidente e que Davi ainda não sabe do atropelamento. "O estado dele é gravíssimo, mas se estabilizou nas últimas horas. Estamos com esperança de que ele saia dessa vivo e bem", desabafou. 

ATROPELAMENTO

Davi de Jesus Pereira foi atropelado por uma moto na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. No mesmo acidente, uma mulher que estava na garupa morreu após cair na pista e ser atingida por um caminhão. O motociclista ficou ferido e foi socorrido. O tio do pão de queijo estava trabalhando quando o atropelamento aconteceu.
Segundo a PRF, o motorista do caminhão saiu do local sem prestar socorro. Um equipe do Samu encaminhou Davi e o motociclista, que não teve o nome divulgado, para o hospital Jayme dos Santos Neves. Já o corpo da mulher foi levado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados