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Coronavírus: vizinhos rezam em varandas por capixaba que está na UTI

Robson Rangel e Katiane Broseghini testaram positivo para o coronavírus após uma viagem ao Caribe. Ele está internado na UTI  em estado grave

Publicado em 26 de Março de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 16:47
Os vizinhos do administrador de empresas Robson Rangel e da empresária Katiane Broseghini, que testaram positivo para o coronavírus após uma viagem em um cruzeiro no Caribe, têm homenageado o casal e feito orações, de suas varandas, todos os dias desde a última terça-feira (24). Katiane está em isolamento, em sua casa, mas Robson está internado na UTI há seis dias, em estado grave.
Todos os dias, por volta das 18h, eles oram e pedem proteção para os dois. As orações começaram apenas no condomínio onde o casal reside, na Praia do Canto, em Vitória, mas prédios vizinhos também aderiram às homenagens. Na terça, o administrador teve uma melhora em seu exame de sangue, apesar de ainda estar em um quadro delicado.

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Além das orações, os vizinhos também tem ajudado Katiane levando comida para ela. A empresária agradeceu o apoio e, via familiares, disse que está se sentindo muito acolhida por toda essa onda de oração e solidariedade. O apoio tem roforçado a fé que ela tem que o tio Robson vai sair dessa situação, disse um sobrinho do casal.
O administrador de empresas, que tem 61 anos, está na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória. Ele está em uma área isolada dos demais pacientes e, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a internação cumpre os protocolos das organizações de saúde e não interfere no atendimento geral da unidade.
Ele fez parte de um grupo de 40 capixabas da mesma família que fizeram o cruzeiro no início de março. Além de Robson e Katiane, um casal, de um homem de 72 anos e uma mulher, de 70, também deram positivo para o vírus, mas já não apresentam os sintomas.
Vizinhos rezaram um pai-nosso e pediram orações para Robson e Katiane, que estão com coronavírus
Vizinhos rezaram um pai-nosso e pediram orações para Robson e Katiane, que estão com coronavírus Crédito: Acervo pessoal

GRUPO QUASE FICOU PRESO NO CARIBE

O grupo retornou ao Espírito Santo no último dia 12. Dos 40 que fizeram a viagem, 32 chegaram manifestando os sintomas, mas nenhum deles, de acordo com um familiar, está em um quadro mais delicado neste momento. 
Eles viajaram para Punta Cana, na República Dominicana, de avião no dia 2 de março. Lá, eles participaram de um cruzeiro, com navio e tripulação italianos, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, San Martin e Guadalupe.
Depois que desembarcaram, outros passageiros entraram no cruzeiro para fazer o mesmo percurso. Contudo, com o avanço do coronavírus, a embarcação foi impedida de aportar. Com casos confirmados na tripulação, os passageiros ficaram presos em seus quartos, até que a empresa responsável pelo navio conseguisse, na última semana, repatriar, por avião, os turistas de volta a seus países.

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