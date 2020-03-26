Coronavírus no ES: Apae garante atendimento e manutenção das vagas

A pandemia do novo coronavírus impôs algumas restrições para o atendimento de usuários das Apaes Crédito: PIRO4D/Pixabay

Desde o início das restrições impostas pelo governo do Estado a fim de conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) , o isolamento social tem sido a conduta de boa parte da população. Alguns grupos, porém, encontram-se em condição diferenciada, como é o caso dos usuários das unidades da Apae.

Em períodos de normalidade, a assiduidade é fundamental para garantir a vaga e o recebimento de serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social. Mas, em tempos de pandemia, ninguém vai perder a assistência se faltar às atividades.

Essa era uma preocupação de familiares de usuários, reportada para A Gazeta, mas o presidente da Federação das Apaes no Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Pedruzzi Gaburo, assegurou que todos que utilizam os serviços da associação vão continuar assistidos. Nesta quarta-feira (25), ele esteve reunido com o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, com quem pactuou a manutenção de atividades e alguns protocolos de atendimento.

Entre as medidas, destaca Vanderson, está a assistência por meios tecnológicos, como grupos de mensagem para trocar informações e teleatendimento. "As pessoas precisam ter tranquilidade de ficar em casa. Nossa orientação às Apaes é para criarem estratégias e ficarem próximas de quem precisa do atendimento, seja de forma presencial, seja a distância."

A assessoria da Feapaes acrescenta que as unidades foram orientadas a criar um "Plantão de apoio às famílias", para que as instituições mantenham contato constante, a fim de dar suporte e orientação em todas as situações necessárias, reforçando a responsabilidade social com as pessoas com deficiência.