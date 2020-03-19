Coronavírus avança e Apae restringe atendimentos para manter serviços

Apaes recomendam série de restrições para manterem atendimentos Crédito: Sérgio Cardoso/Divulgação

Para continuar dando assistência aos usuários que necessitam dos serviços prestados, a Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes) orientou as instituições a se manterem abertas - mesmo durante o avanço do coronavirus . No entanto, determinou uma série de medidas de prevenção a serem tomadas, inclusive com restrição de atendimento em casos específicos. Mudanças mais drásticas podem acontecer de acordo com o aumento dos casos.

As Apaes são instituições de assistência social que oferecem serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social, contando, em muitos casos, com a parceria do Poder Público. Como a maioria das famílias de usuários dos serviços são de alta vulnerabilidade social, a Federação procurou estabelecer critérios para que ninguém fique desamparado, como explica o presidente da Feapaes, Vanderson Gaburo.

"Quando a gente fala que a Apae não vai fechar, é porque está agindo de forma criteriosa com os atendimentos. Mas o que estamos querendo evitar é que a Apae feche as portas. Nossos usuários possuem, sim, um grau de comprometimento de saúde mais crítico. Por outro lado, na sua maioria são pessoas e famílias que têm situações de assistência e questão de vulnerabilidade social muito intensas. E a principal missão das Apaes é ser porta-voz e dar atenção a essas pessoas. Se amanhã o Estado determinar que todos os serviços vão fechar, nós vamos acompanhar" Vanderson Gaburo - Presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo

De acordo com o comunicado enviado para as Apaes, a Federação determinou a suspensão no atendimento a usuários que apresentarem qualquer quadro gripal, recomendando o isolamento por 14 dias e, em caso de piora, procurar tratamento médico.

Além disso, usuários idosos (acima de 60 anos) com deficiência e pessoas com deficiência que possuem um quadro de saúde mais sensível, que exige maiores cuidados, devem ser aconselhados a permanecerem em casa e também procurarem orientação médica, caso apresentem algum sintoma da doença. O mesmo se enquadra para funcionários das instituições.

Especificamente sobre os serviços de educação oferecidos pelas Apaes, a Federação vai acompanhar a decisão tomada pela Sedu (Secretaria de Educação), no último dia 16 de março, de antecipar as férias de julho a partir do dia 23. Segundo a Federação, durante esta semana as Apaes informem e comuniquem a decisão às famílias e que, a partir de segunda-feira (23), as atividades do AEE estarão suspensas por 15 dias.

Em conjunto com as orientações, também estão medidas de higiene às famílias e nas próprias instituições. A Federação ressalta que as medidas tomadas podem ter mudanças, já que serão seguidas as determinações das autoridades de saúde competentes, que estão em constante avanço. Confira todas as orientações repassadas às Apaes abaixo:

Orientações a serem repassadas aos usuários e suas famílias

1.1 Repassar às famílias todas as informações de cuidados, higienização e prevenção para serem aplicadas dentro e fora do espaço da Instituição;

1.2 Orientamos a suspensão de atendimentos nas seguintes situações:

nas seguintes situações: Os usuários que apresentarem qualquer quadro gripal (devem ser aconselhados a ficarem em casa cumprindo isolamento por 14 dias, e, se agravar, procurarem orientação médica);

Usuários idosos (acima de 60 anos) com deficiência (devem ser orientados a permanecerem em casa):

Pessoas com deficiência que possuem um quadro de saúde mais sensível, que exige maiores cuidados, devem ser aconselhados a permanecerem em casa e procurarem orientação médica caso apresentem algum sintoma da doença;

Usuários que apresentem quaisquer sintomas do Covid-19;

1.3 Dentro do possível, oriente as famílias a permanecerem em casa pelos próximos dias;

Medidas que devem ser adotadas em relação aos funcionários:

2.1 Funcionários idosos (acima de 60 anos), gestantes e aqueles com doenças crônicas devem trabalhar de casa;

2.2 Funcionários gripados devem ser afastados das atividades e cumprirem isolamento domiciliar de 14 dias;

2.3 Funcionários que apresentarem quaisquer sintomas do Covid-19 devem ser afastados e cumprir isolamento, com assistência médica;

2.4 Aplicar todas as orientações de higienização e prevenção na realização das atividades.

Orientações gerais às instituições:

3.1 Todos os ambientes da Instituição, sobretudo banheiros, devem receber um reforço na higienização e limpeza diariamente;

3.2 Fortalecer as ações do Serviço Social da Instituição na atenção e orientação às famílias;

3.3 Orientar o uso de máscaras a quem estiver espirrando e/ou tossindo e àqueles que estiverem cuidando de pessoas com suspeita de Covid-19. Procure informações sobre o uso e descarte correto da máscara;

3.4 A Instituição deve manter ambientes arejados e ventilados;

3.5 Suspender reuniões, ações coletivas e eventos por, pelo menos, 15 dias;

3.6 Realizar alteração de horário de atendimento e funcionamento, quando possível, evitando concentração de pessoas em horário de pico;

3.7 Sugerimos que as ausências nos atendimentos causadas pela situação que envolve a pandemia não sejam computadas para perda de vagas nos atendimentos das Instituições, dando, assim, tranquilidade para todas as famílias.

3.8 Pactuar com os Municípios e os Conselhos Municipais de Assistência Social a eventual possibilidade de suspensão temporária das atividades previstas em seus termos de cooperação ou fomento, garantindo assim segurança jurídica. O mesmo vale para as ações na área da Saúde;

3.9 Por enquanto, orientamos o NÃO fechamento de modo geral das Instituições. Essa é uma medida mais drástica, que precisa estar alinhada com as orientações do Estado, e que pode ser necessária no momento oportuno. Além disso, é necessário que as Apaes cumpram sua missão de ser referência para as famílias, dando orientações e suporte, sobretudo num momento crítico como esse. Para isso, é preciso que as famílias encontrem a Instituição aberta quando necessitarem de auxílio;

Ações adotadas pela Federação: