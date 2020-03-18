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Balanço

Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 200 mil

O total de mortes causadas pela covid-19 também mais do que dobrou nas duas últimas semanas

Publicado em 18 de Março de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 12:56
O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 200 mil nesta quarta-feira (18), mais do que dobrando em apenas duas semanas, apesar da adoção de medidas globais de restrição a viagens e da imposição de quarentenas em vários países.
Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Na manhã desta quarta, eram contabilizados 201.530 casos confirmados da doença, conhecida como covid-19, segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. O total de mortes causadas pela doença também mais do que dobrou nas duas últimas semanas, para 8.007.

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Fora da China continental, onde a doença teve origem, os casos superam a barreira dos 120 mil. Apenas os EUA têm 6.496 casos confirmados, incluindo 114 mortes.
Na Itália, segundo país mais afetado depois da China, os casos ultrapassam 31.500, com 2.503 óbitos.
CORONAVÍRUS: acompanhe a cobertura completa
Ainda de acordo com a universidade, o coronavírus já está presente em 155 países e regiões.

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