Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 200 mil

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 200 mil nesta quarta-feira (18), mais do que dobrando em apenas duas semanas, apesar da adoção de medidas globais de restrição a viagens e da imposição de quarentenas em vários países.

Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Na manhã desta quarta, eram contabilizados 201.530 casos confirmados da doença, conhecida como covid-19, segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. O total de mortes causadas pela doença também mais do que dobrou nas duas últimas semanas, para 8.007.

Fora da China continental, onde a doença teve origem, os casos superam a barreira dos 120 mil. Apenas os EUA têm 6.496 casos confirmados, incluindo 114 mortes.

Na Itália, segundo país mais afetado depois da China, os casos ultrapassam 31.500, com 2.503 óbitos.