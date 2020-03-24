Coronavírus no ES: saúde define nesta semana atendimento a usuários da Apae

Além da determinação oficial, profissionais de saúde também reforçam a importância de permanecer em casa Crédito: Redes Sociais/Divulgação

Diante das recomendações pelo isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) , familiares de usuários de serviços oferecidos nas unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excecionais (Apaes) do Estado mostram-se apreensivos. Muitos não querem sair de casa, para atender as orientações de cuidados com a saúde, porém temem perder a vaga de atendimento por conta das faltas.

A Gazeta. Questionada, a Essa é uma queixa recorrente nos canais de. Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que vai definir nesta semana normas para esse público, e também para os que frequentam a Pestalozzi, considerando que compõem um grupo que requer mais atenção da área da saúde.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que é preciso ser muito criterioso em relação ao atendimento dessas instituições, uma vez que os usuários utilizam alguns recursos que podem lhes fazer falta se forem suspensos.

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"Uma medida de fechamento, por exemplo, pode se manter por 90, 120 dias. Uma pessoa que hoje recebe atendimento fisioterápico, ficar todo esse tempo sem a assistência vai perder uma série de estímulos que podem comprometer sua saúde", exemplifica o secretário. "Suspender totalmente, além do impacto social, pode resultar em alguma descompensação no tratamento", acrescenta.