Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Idosa de Guaçuí com suspeita de coronavírus é transferida para Cachoeiro
Foi para hospital de referência

Idosa de Guaçuí com suspeita de coronavírus é transferida para Cachoeiro

A mulher de 89 anos estava internada no município da região do Caparaó, desde domingo (22), e foi transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde estão sendo atendidos os casos de coronavírus do Sul do Estado

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:10
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
idosa de 89 anos que estava internada no Hospital Santa Casa de Guaçuí, na região do Caparaó, desde domingo (22), com suspeita de estar com o novo coronavírus, a Covid-19, foi transferida na noite desta segunda-feira (24) para a unidade que fica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que é referência para a doença na região.
A Prefeitura de Guaçuí confirmou a transferência da paciente, mas não soube informar o atual estado de saúde da idosa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quando ela deu entrada no Pronto-Socorro de Guaçuí, apresentava um quadro grave e precisou ficar isolada até ser transferida. A paciente apresentou febre, sintomas gripais (coriza e congestão nasal), tosse e muita falta de ar, necessitando de oxigênio suplementar, e precisava ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Veja Também

Cachoeiro registra o primeiro caso confirmado de coronavírus

Coronavírus: número de casos confirmados sobe para 33 no ES

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, que recebeu a idosa, comunicou que todas as informações sobre casos suspeitos do novo coronavírus são repassadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que emite boletim de Covid-19 atualizado no fim de cada dia.
A confirmação da contaminação pelo novo coronavírus depende dos exames que foram enviados para o Laboratório Central da Sesa, o Lacen, e devem ficar prontos daqui a quatro dias, segundo a Prefeitura de Guaçuí.

IDOSA TEVE CONTATO COM FAMILIARES RESFRIADOS

De acordo com o histórico levantado pelos médicos de Guaçuí, a idosa tem um filho que trabalha em uma empresa multinacional, ou seja, pode ter contato com estrangeiros. Ele a visitou nos últimos dias, acompanhado da família. O filho e um neto da paciente estavam resfriados, assim como um bisneto e uma neta que mora em um município que tem casos confirmados. Todos estavam com sintomas gripais, conforme relatou a Santa Casa do município.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados