Idosa de Guaçuí com suspeita de coronavírus é transferida para Cachoeiro

A idosa de 89 anos que estava internada no Hospital Santa Casa de Guaçuí, na região do Caparaó, desde domingo (22), com suspeita de estar com o novo coronavírus, a Covid-19, foi transferida na noite desta segunda-feira (24) para a unidade que fica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que é referência para a doença na região.
A Prefeitura de Guaçuí confirmou a transferência da paciente, mas não soube informar o atual estado de saúde da idosa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quando ela deu entrada no Pronto-Socorro de Guaçuí, apresentava um quadro grave e precisou ficar isolada até ser transferida. A paciente apresentou febre, sintomas gripais (coriza e congestão nasal), tosse e muita falta de ar, necessitando de oxigênio suplementar, e precisava ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, que recebeu a idosa, comunicou que todas as informações sobre casos suspeitos do novo coronavírus são repassadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que emite boletim de Covid-19 atualizado no fim de cada dia.
A confirmação da contaminação pelo novo coronavírus depende dos exames que foram enviados para o Laboratório Central da Sesa, o Lacen, e devem ficar prontos daqui a quatro dias, segundo a Prefeitura de Guaçuí.
IDOSA TEVE CONTATO COM FAMILIARES RESFRIADOS
De acordo com o histórico levantado pelos médicos de Guaçuí, a idosa tem um filho que trabalha em uma empresa multinacional, ou seja, pode ter contato com estrangeiros. Ele a visitou nos últimos dias, acompanhado da família. O filho e um neto da paciente estavam resfriados, assim como um bisneto e uma neta que mora em um município que tem casos confirmados. Todos estavam com sintomas gripais, conforme relatou a Santa Casa do município.