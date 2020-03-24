Idosa de Guaçuí com suspeita de coronavírus é transferida para Cachoeiro

A confirmação da contaminação pelo novo coronavírus depende dos exames que foram enviados para o Laboratório Central da Sesa, o Lacen, e devem ficar prontos daqui a quatro dias, segundo a Prefeitura de Guaçuí.

De acordo com o histórico levantado pelos médicos de Guaçuí, a idosa tem um filho que trabalha em uma empresa multinacional, ou seja, pode ter contato com estrangeiros. Ele a visitou nos últimos dias, acompanhado da família. O filho e um neto da paciente estavam resfriados, assim como um bisneto e uma neta que mora em um município que tem casos confirmados. Todos estavam com sintomas gripais, conforme relatou a Santa Casa do município.