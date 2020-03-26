Subsecretário da Saúde faz apelo para as pessoas ficarem em casa no ES

Diante do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro de flexibilizar o isolamento já recomendado para conter o avanço do coronavírus, foi possível ver um número considerável de pessoas circulando pelas ruas da Grande Vitória nesta quinta-feira (26). Para evitar a maior possibilidade de contágio, o subsecretário de Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, fez um apelo à população para que evite sair de casa e se mantenha em isolamento social.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (26), Reblin destacou a grande parcela da população capixaba que pertence ao grupo de risco e reforçou a necessidade de se manter o isolamento para não dar margem a casos graves da doença.
"Eu queria deixar aqui uma mensagem importante: o isolamento social precisa permanecer. Não é possível que alguém imagine que no Espírito Santo, onde somos mais de 600 mil idosos, 25% da população é hipertensa, 10% tem diabetes, milhares se tratam contra o câncer, milhares fazem hemodiálise e outros milhares têm doenças que diminuem a imunidade, que a gente pudesse fazer o isolamento seletivo dessas pessoas. Então, o isolamento social no ES precisa e deve ser seguido à risca por todo nós. Assim, a gente vai diminuir a curva e não vamos precisar de tanto equipamento depois lá no hospital"
LEITOS
A declaração foi dada em meio à discussão sobre a aquisição de respiradores para equipar ainda mais leitos de UTI no Estado. Segundo o secretário, atualmente, 60 leitos estão prontos para pessoas que venham a precisar de internação em UTI. Mas nas próximas semanas esse número deve aumentar.
Chegaríamos ao fim deste mês de março a 130 leitos preparados para internação em unidade intensiva. Ao final do mês de abril, 200 e, entre maio e junho, 300 leitos disponíveis. É uma previsão real e que acompanha o desenvolvimento da epidemia aqui, disse.
Antes de finalizar, o subsecretário demonstrou preocupação com a circulação de pessoas nas ruas e voltou a reforçar a importância do isolamento.
"Volto a dizer, não é possível que gente andando pela cidade veja um número imenso de pessoas se deslocando de veículos, pelas vias, na praia. A gente precisa continuar o isolamento social para superar de maneira mais tranquila essa epidemia "