Subsecretário da Saúde faz apelo para as pessoas ficarem em casa no ES

"Eu queria deixar aqui uma mensagem importante: o isolamento social precisa permanecer. Não é possível que alguém imagine que no Espírito Santo, onde somos mais de 600 mil idosos, 25% da população é hipertensa, 10% tem diabetes, milhares se tratam contra o câncer, milhares fazem hemodiálise e outros milhares têm doenças que diminuem a imunidade, que a gente pudesse fazer o isolamento seletivo dessas pessoas. Então, o isolamento social no ES precisa e deve ser seguido à risca por todo nós. Assim, a gente vai diminuir a curva e não vamos precisar de tanto equipamento depois lá no hospital"