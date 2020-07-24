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Veja lista dos beneficiados

Vitória entrega cartão do auxílio emergencial de R$ 300 a partir de 4ª

Entrega será feita em 11 pontos da Capital e famílias receberão o valor pelo período de três meses, totalizando R$ 900

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 11:51
Pagamento em dinheiro
Dinheiro será pago em três parcelas a 2,8 mil famílias da Capital Crédito: Siumara Gonçalves
Os cartões do auxílio emergencial de R$ 300 da Prefeitura de Vitória começam as ser entregues a partir da próxima quarta-feira (29). Ao todo, 2,8 mil famílias poderão receber o benefício, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que cruzou os dados com os do governo federal.
Vitória entrega cartão do auxílio emergencial de R$ 300 a partir de 4ª
A prefeitura vai disponibilizar 11 pontos de entrega. Para evitar aglomeração e manter a organização, a Semas vai comunicar previamente os beneficiários.
O auxílio emergencial de Vitória será no valor de R$ 300 pelo período de três meses, totalizando R$ 900,00, sendo todo o processo de pagamento operacionalizado em parceria com o Banestes.
Veja a lista de famílias beneficiadas 
"Essa ação é de uma importância enorme. Nós estamos auxiliando com R$ 900 famílias que perderam a capacidade de manter o seu sustento. A crise da pandemia atingiu muitas famílias que antes não estavam nos cadastros de pobreza, de dependência da Assistência Social e que hoje perderam sua capacidade de sustento. Eu estou muito feliz porque nós vamos conseguir dar um apoio a essas famílias para que elas possam atravessar esse momento com o apoio da Prefeitura de Vitória", disse o prefeito Luciano Rezende.

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O benefício será destinado às famílias inscritas no CadÚnico até a data de 13 de junho de 2020 e que não recebem o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Outro critério é ter renda por pessoa de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 522,50.

Os pontos de entrega serão organizados por Região Administrativa, nos seguintes locais:

  1. Cajun Bonfim: Rua José Nery do Rosário, 44, Bonfim
  2. Casa do Cidadão: Avenida Maruípe, 2.544, Itararé
  3. Centro de Referência para Pessoa com Deficiência: Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, 70 - Segurança do Lar
  4. Emef Alvimar Silva: Av. Santo Antônio, 1.520 - Santo Antônio
  5. Emef Euzira Vivácqua: A R. Italina Pereira Mota, 501 - Jardim Camburi
  6. Emef Heloísa Abreu Júdice de Mattos: R. Manoel Ferreira Constantino, 400  Inhanguetá
  7. Cmei Geisla da Cruz Militão: Rodovia Serafim Derenzi, 5620 - Redenção
  8. Cmei Maria Nazareth Menegueli: R. Léa, s/nº - Santa Martha
  9. Emef Moacir Avidos: Av. Jurema Barroso, 58 - Ilha do Príncipe
  10. Emef Neusa Nunes - R. do Cajú, 249 - Nova Palestina I
  11. Fábrica de Ideias: Av. Vitória, 1.449 - Jucutuquara

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Segundo a secretária de Assistência Social, Iohana Kroehling, houve um esforço da Secretaria de Assistência Social junto à gestão para promover o fortalecimento das famílias atendidas por nossa rede socioassistencial, através do auxílio emergencial do município.
É uma forma de amenizar o sofrimento de muitas famílias que possam estar sofrendo com os reflexos socioeconômicos causados pela pandemia", disse.
"Trata-se do maior programa de transferência de renda do Espírito Santo neste momento de pandemia. É uma iniciativa fundamental de garantir proteção social às famílias de baixa renda para que elas possam atravessar esse período de extrema dificuldade", afirmou o coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactos causados pela Covid-19, Bruno Toledo.

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