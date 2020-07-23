Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Prefeitura da Serra entra na Justiça contra auxílio de R$ 500

O benefício vai custar pelo menos R$ 63 milhões aos cofres do município. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Caldeira. Segundo ele, a iniciativa tem como objetivo atender cerca de 42 mil famílias, já que apenas uma pessoa de cada domicílio poderá fazer o pedido. A medida prevê o pagamento de três parcelas R$ 500 cada uma, por conta da perda de renda causada pela crise do novo coronavírus

O texto da Lei 5.183 foi publicado no dia 16 de julho no Diário Oficial dos Municípios e dá o direito de receber o benefício ao mesmo público contemplado pelo auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O gasto estimado equivale a duas vezes o orçamento da Secretaria de Defesa Social do município previsto para todo o ano e a 5% da receita esperada para 2020.

MUNICÍPIO JÁ TEM UM AUXÍLIO



Em modelo parecido, a prefeitura de Vitória também criou ajuda financeira emergencial aos mais pobres . Novamente, só estão contemplados aqueles que ficaram de fora do programa federal. Na Capital, serão gastos R$ 3 milhões para pagar R$ 900 em três parcelas para 3,4 mil famílias.

PREFEITO VETOU

O projeto que cria o auxílio de R$ 500 foi proposto e aprovado pelo Legislativo municipal. Contudo, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), vetou o texto. A Câmara, por sua vez, derrubou o veto, promulgando a lei. Apenas o vereador Fábio Duarte foi contrário.



"O cidadão não está tendo hoje como colocar comida na mesa devido ao desemprego por conta da pandemia. Sentimos a necessidade de fazer algo", disse o presidente da Casa.

Mesmo com a dimensão da despesa criada, o vereador defende que é possível que o Executivo arque com esse gasto. "Só não arca se não quiser. Só do governo federal, a prefeitura recebeu R$ 70 milhões para a Covid-19. Tem também a taxa de iluminação pública que também pode ser usada para este fim e são R$ 52 milhões", cita Caldeira.

Além dos R$ 63 milhões para pagar efetivamente o auxílio, a lei também prevê que a prefeitura deverá arcar com a contratação de um serviço para que a população possa fazer o cadastro e receber o dinheiro.

Para especialistas ouvidos por A Gazeta, como a lei cria uma despesa importante, o tema é controverso. O professor e mestre em Direito Raphael Abad acredita que o texto seria inconstitucional. "Existem entendimentos contrários, mas eu acredito que há inconstitucionalidade. Toda vez que eu crio uma fonte de despesa, como o dinheiro é finito, tenho que dizer de onde ele vai sair. É da Saúde? Da Educação? A pessoa em quem a gente vota para determinar para onde vai o dinheiro é o Executivo", afirmou, em entrevista no último na última quinta (16).