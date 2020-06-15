Vagas para estágio e adolescente aprendiz caem até 90% nas agências

Oportunidades ficaram restritas devido à pandemia Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus reduziu, e muito, a oferta de novas vagas de estágio ou programa de aprendizagem em todo o Estado. Em alguns locais, essa redução chega a 90%. Além disso, empresas e órgãos públicos dispensaram estudantes por conta da crise agravando ainda mais a situação desses alunos.

A líder de negócios da área de interação com a universidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), Lorena Sathler, comenta que se comparar o mês de março com maio a redução de novas vagas de estágio chegou a 79% . Segundo ela, do início da pandemia até agora a queda se aproximou a 90%.

Estagiários e aprendizes foram impactados com a redução da oferta de vagas, assim como ocorreu com o restante do mercado. No mês de abril, por exemplo, quase não houve oportunidades para eles, afirma.

Segundo ela, os contratos que estavam sendo finalizados por conta do prazo não foram renovados os substituídos.

Sabemos da importância da bolsa para os estudantes, pois muitos deles a utilizam para ajudar a pagar seus estudos. A boa notícia é que o mercado começou a dar sinais de melhora e as empresas estão se organizando para voltar a contratar, mesmo que de forma tímida, explica.

No CIEE, desde o final de março, a queda na oferta de vagas foi de 60%. A instituição, segundo o superintendente executivo, Jossyl Nader, já iniciou um trabalho de aproximação com as empresas, na tentativa de conscientizá-las sobre a importância e vantagens de manter os estagiários ativos.

Ele destaca que, em média, 64% dos estudantes que passam por esses programas são efetivados. Vale lembrar que a figura do estagiário é tão importante para a preparação de talentos adequados às demandas corporativas que o governo concede isenção no pagamento de encargos trabalhistas como forma de estimular permanentemente a inserção de estudantes no mercado de trabalho, ressalta Nader.

Na Super Estágios, houve redução de cerca de 20% da demanda por estudantes. Apesar da queda de contratações de diversas áreas, foi registrado um crescimento na busca por estagiários para atuar em empresas das áreas de tecnologias, serviços e saúde.

A maior parte dos desligamentos de estagiários está ocorrendo em órgãos públicos, que estão com o orçamento ainda mais limitado neste período. Muitas empresas fecharam durante a quarentena também, ressalta o diretor da Super Estágios, José Aroldo Silveira de Almeida.

SUSPENSÃO DE CONTRATOS

Estagiários de órgãos públicos também foram impactados pela crise do novo coronavírus. O cenário é complicado para muitos estudantes que, às vezes, contam com esses recursos para pagar a faculdade e cobrir os gastos com os estudos. Os programas são importantes para a formação profissional desses alunos e o fechamento de vagas os prejudica ainda mais.

É o caso de uma aluna do curso de Direito de uma faculdade particular que não quis se identificar. Ela foi contratada no início do ano como estagiária na Defensoria Pública Estadual e teve seu contrato suspenso no final de março. A bolsa no órgão estadual, segundo a estudante, é de R$ 600, mais R$ 100 de transporte. Já a faculdade da moça custa R$ 1.752, mas ela tem bolsa de 50%, por causa do Prouni.

Recebemos a notícia por e-mail e agora estou com a minha bolsa suspensa. A informação que temos é que não está tendo atendimento ao público e por isso fomos dispensados. Para pagar a faculdade, conto com a ajuda da minha família. Entretanto, tenho colegas que precisaram trancar a faculdade e voltar para o interior porque não têm dinheiro para continuar os estudos. Agora estou desempregada e sem bolsa, relata a moça.

De acordo com a Defensoria Pública do ES, o contingenciamento de gastos gerado pela queda de arrecadação, em razão da pandemia do novo coronavírus, obrigou o órgão a implementar um plano de contenção de gastos que, entre outras medidas, suspendeu os contratos de estágio.

Em nota, a defensoria informou que os estágios estão suspensos desde o dia 1º de abril, devido ao contingenciamento de despesas na Instituição, bem como em razão de as universidades estarem com as atividades presenciais suspensas.

Além desta, outras medidas também foram implementadas, como a suspensão do pagamento de diárias, reanálise do pagamento de gratificações, revisão dos contratos de trabalhadores terceirizados e a renegociação de contratos, inclusive de locação. Com relação aos contratos dos estagiários, a Defensoria Pública pretende, assim que possível e as atividades nas universidades forem reestabelecidas, retomá-los de forma gradativa, diz a nota.

DICAS PARA PROCURAR ESTÁGIO

Acompanhe as oportunidades abertas nos portais de recrutamento de estagiários.

No primeiro momento, o volume de vagas poderá ser menor do que em outros períodos, mas é importante aproveitar esse momento para se capacitar para estar preparado para quando as oportunidades surgirem.

Os processos seletivo estão sendo feito todo por meio on-line. Por isso, é muito importante saber como as seleções são feitas para não se complicar na hora da entrevista.

Teste os recursos tecnológicos para se preparar para entrevista, mesmo que ela seja feita em casa, por videoconferência.

A concorrência aumentou porque as vagas diminuíram, então esteja bem preparado.

Antes da entrevista, teste a internet para não ocorrer imprevistos.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO ABERTA NO ES

41 vagas Empresas abrem novas oportunidades de estágio

IEL-ES

Vagas: 20.

Cursos: As oportunidades são para cursos de nível superior nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística e Mecânica.

Bolsas: variam de R$ 420 a R$ 1.000.

Cadastro: os alunos podem fazer o cadastro no site os alunos podem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. O IEL informa que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes encaminhados.

CIEE

Vagas: 13

Cursos: Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil, Ensino Médio, Técnico em Edificações e Técnico em Administração.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cadastro: pode ser feito no site pode ser feito no site www.ciee-es.org.br . Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 8

Cursos: Há vagas para estudantes de Administração, Marketing, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Eletrotécnica.

Bolsas: variam de R$ 550,00 e R$ 850,00.