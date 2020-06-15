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Covid-19

Vagas para estágio e adolescente aprendiz caem até 90% nas agências

Empresas deixaram de contratar estudantes e alguns órgãos públicos suspenderam contratos que estavam em vigor. Cenário tem dificultado as oportunidades para os jovens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:16

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:16

estágio
Oportunidades ficaram restritas devido à pandemia Crédito: Divulgação
A pandemia do novo coronavírus reduziu, e muito, a oferta de novas vagas de estágio ou programa de aprendizagem em todo o Estado. Em alguns locais, essa redução chega a 90%. Além disso, empresas e órgãos públicos dispensaram estudantes por conta da crise agravando ainda mais a situação desses alunos.
A líder de negócios da área de interação com a universidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), Lorena Sathler, comenta que se comparar o mês de março com maio a redução de novas vagas de estágio chegou a 79% . Segundo ela, do início da pandemia até agora a queda se aproximou a 90%.
Estagiários e aprendizes foram impactados com a redução da oferta de vagas, assim como ocorreu com o restante do mercado. No mês de abril, por exemplo, quase não houve oportunidades para eles, afirma.

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Segundo ela, os contratos que estavam sendo finalizados por conta do prazo não foram renovados os substituídos.
Sabemos da importância da bolsa para os estudantes, pois muitos deles a utilizam para ajudar a pagar seus estudos. A boa notícia é que o mercado começou a dar sinais de melhora e as empresas estão se organizando para voltar a contratar, mesmo que de forma tímida, explica.
No CIEE, desde o final de março, a queda na oferta de vagas foi de 60%. A instituição, segundo o superintendente executivo, Jossyl Nader, já iniciou um trabalho de aproximação com as empresas, na tentativa de conscientizá-las sobre a importância e vantagens de manter os estagiários ativos.

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Ele destaca que, em média, 64% dos estudantes que passam por esses programas são efetivados. Vale lembrar que a figura do estagiário é tão importante para a preparação de talentos adequados às demandas corporativas que o governo concede isenção no pagamento de encargos trabalhistas como forma de estimular permanentemente a inserção de estudantes no mercado de trabalho, ressalta Nader.
Na Super Estágios, houve redução de cerca de 20% da demanda por estudantes. Apesar da queda de contratações de diversas áreas, foi registrado um crescimento na busca por estagiários para atuar em empresas das áreas de tecnologias, serviços e saúde.
A maior parte dos desligamentos de estagiários está ocorrendo em órgãos públicos, que estão com o orçamento ainda mais limitado neste período. Muitas empresas fecharam durante a quarentena também, ressalta o diretor da Super Estágios, José Aroldo Silveira de Almeida.

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SUSPENSÃO DE CONTRATOS

Estagiários de órgãos públicos também foram impactados pela crise do novo coronavírus. O cenário é complicado para muitos estudantes que, às vezes, contam com esses recursos para pagar a faculdade e cobrir os gastos com os estudos. Os programas são importantes para a formação profissional desses alunos e o fechamento de vagas os prejudica ainda mais.
É o caso de uma aluna do curso de Direito de uma faculdade particular que não quis se identificar. Ela foi contratada no início do ano como estagiária na Defensoria Pública Estadual e teve seu contrato suspenso no final de março. A bolsa no órgão estadual, segundo a estudante, é de R$ 600, mais R$ 100 de transporte. Já a faculdade da moça custa R$ 1.752, mas ela tem bolsa de 50%, por causa do Prouni.

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Recebemos a notícia por e-mail e agora estou com a minha bolsa suspensa. A informação que temos é que não está tendo atendimento ao público e por isso fomos dispensados. Para pagar a faculdade, conto com a ajuda da minha família. Entretanto, tenho colegas que precisaram trancar a faculdade e voltar para o interior porque não têm dinheiro para continuar os estudos. Agora estou desempregada e sem bolsa, relata a moça.

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De acordo com a Defensoria Pública do ES, o contingenciamento de gastos gerado pela queda de arrecadação, em razão da pandemia do novo coronavírus, obrigou o órgão a implementar um plano de contenção de gastos que, entre outras medidas, suspendeu os contratos de estágio.
Em nota, a defensoria informou que os estágios estão suspensos desde o dia 1º de abril, devido ao contingenciamento de despesas na Instituição, bem como em razão de as universidades estarem com as atividades presenciais suspensas.
Além desta, outras medidas também foram implementadas, como a suspensão do pagamento de diárias, reanálise do pagamento de gratificações, revisão dos contratos de trabalhadores terceirizados e a renegociação de contratos, inclusive de locação. Com relação aos contratos dos estagiários, a Defensoria Pública pretende, assim que possível e as atividades nas universidades forem reestabelecidas, retomá-los de forma gradativa, diz a nota.

DICAS PARA PROCURAR ESTÁGIO

  • Acompanhe as oportunidades abertas nos portais de recrutamento de estagiários.
  • No primeiro momento, o volume de vagas poderá ser menor do que em outros períodos, mas é importante aproveitar esse momento para se capacitar para estar preparado para quando as oportunidades surgirem.
  • Os processos seletivo estão sendo feito todo por meio on-line. Por isso, é muito importante saber como as seleções são feitas para não se complicar na hora da entrevista.
  • Teste os recursos tecnológicos para se preparar para entrevista, mesmo que ela seja feita em casa, por videoconferência.
  • A concorrência aumentou porque as vagas diminuíram, então esteja bem preparado.
  • Antes da entrevista, teste a internet para não ocorrer imprevistos.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO ABERTA NO ES

41 vagas

Empresas abrem novas oportunidades de estágio

IEL-ES

Vagas: 20.
Cursos: As oportunidades são para cursos de nível superior nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística e Mecânica.
Bolsas: variam de R$ 420 a R$ 1.000.
Cadastro: os alunos podem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. O IEL informa que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes encaminhados.

CIEE

Vagas: 13
Cursos: Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil, Ensino Médio, Técnico em Edificações e Técnico em Administração.
Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Cadastro: pode ser feito no site www.ciee-es.org.br. Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 8
Cursos: Há vagas para estudantes de Administração, Marketing, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Eletrotécnica.
Bolsas: variam de R$ 550,00 e R$ 850,00.
Cadastro: Os interessados podem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.

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