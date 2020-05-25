Plataforma gratuita ajuda estudantes na preparação para o Enem

Aplicativo de celular para o candidato do Enem: prova deste ano foi adiada e ainda não tem data definida Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para auxiliar estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , inclusive com orientações sobre a carreira que pretendem seguir, a Faculdade Multivix desenvolveu uma plataforma para acesso online. São conteúdos diversos, apresentados também de maneiras diferentes, e sem custo para quem tiver interesse em buscar alternativas de preparação.

São videoaulas, lives, simulados do Enem, de redação e de vestibulares que podem ser acessados a partir da inscrição no site criado pela instituição. "É um curso gratuito, com vários conteúdos. Temos um blog com assuntos relevantes, um canal que coloca a carreira em foco, com dicas em vídeo, provas com temas que costumam cair no exame", relaciona Giulianno Bresciani, gerente de Marketing e Inovação do Grupo Multivix.

O projeto foi desenvolvido internamente pela instituição, com apoio de alguns parceiros, e surgiu a partir da observação de uma demanda recorrente, segundo Bresciani, em atividades realizadas junto a estudantes da rede pública e privada.

"Temos uma proximidade grande com alunos de ensino médio. Realizamos feira de profissões e convidamos as escolas a visitar nossas unidades. E, fazendo uma pesquisa com eles, identificamos essa dificuldade que muitos têm de encontrar um material complementar de preparação para o Enem. Já é um trabalho offline antigo e que decidimos colocar online, com acesso mais fácil. Em tempos de pandemia (novo coronavírus) , tornou-se ainda mais relevante", ressalta o gerente Marketing.

Embora já tenha bastante conteúdo disponibilizado, Bresciani diz que o site será atualizado com frequência. A expectativa é colocar novas videoaulas pelo menos duas vezes por semana, além de estabelecer um canal de comunicação pelo Telegram para troca de mensagens entre o grupo que for criado e a instituição.

INICIATIVA APROVADA POR ESTUDANTES