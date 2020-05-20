Especialistas não aprovam enquete para definir datas do Enem 2020

Aulas remotas para estudantes Crédito: Agência Brasil/EBC

Para especialistas da educação, a enquete a ser feita com os participantes do Enem 2020 para definir a nova data da prova é uma irresponsabilidade do governo federal. Destacam que o adiamento da prova é necessário por uma questão de saúde, a pandemia do novo coronavírus , e que esta responsabilidade não pode ser transferida para estudantes.

Um debate que chegou Congresso Nacional nesta terça-feira (19), quando o Senado aprovou projeto que adia automaticamente as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o exame nacional. Uma enquete com os participantes irá escolher as novas datas entre 30 a 60 dias após o previsto. No cronograma anterior, a versão digital seria em 22 e 29 de novembro e a prova tradicional em 1º e 8 de novembro.

Para a doutora em Educação e Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cleonara Maria Schwartz, o governo federal postergou uma decisão que já deveria ter sido tomada já no contexto da pandemia. A prova precisa ser adiada até que a vida volte a sua normalidade, que os alunos possam retomar as aulas, assinala.

O professor de história e secretário de relações étnico-raciais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Adriano Albertino, considera a decisão uma irresponsabilidade. O objeto de origem desta enquete é uma questão de saúde que não pode ser submetida a uma pesquisa. As organizações mundiais da saúde orientam para a suspensão das aulas, para não haver o risco de contaminação, assinala.

A opinião dos estudantes é importante, segundo Albertino, mas ela não pode ser utilizada para postergar decisões do governo. Não pode agora os estudantes, que não são especialistas em saúde, tomarem esta decisão. É uma tentativa de tirar a responsabilidade, que é deles, de adiar a prova, acrescenta.

Cleonara observa ainda que nem todos os participantes do Enem 2020 estão tendo as mesmas oportunidades de se preparar para o exame. Por mais que algumas poucas famílias tenham condições de colaborar, contribuir com um ambiente organizado para o estudo, que deem apoio aos filhos, esta não é a realidade de todos os alunos. Há muitas famílias e estudantes enfrentando sérias dificuldades para manter a formação. Os próprios alunos já denunciaram que estão inseguros com a realização da prova, relata.

Sem contar, observa Cleonara, que há o próprio estresse da pandemia, com o crescente número de casos e mortes que afetam a todos. São jovens que já vivem um estresse muito grande pelos resultados da prova. Neste momento, não só os alunos, mas professores, e familiares estão perdendo parentes, amigos. Uma situação frágil, relata.

ESCOLAS PARTICULARES

O superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Geraldo Diório, considera que o adiamento do Enem 2020 foi a melhor alternativa para os alunos. Vai permitir que eles tenham tempo para se preparar melhor, assinala, ponderando ainda que a medida vai beneficiar também os alunos de escolas públicas.