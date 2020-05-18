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Impacto Covid-19

Senado pauta projeto sobre adiamento do Enem 2020 para esta terça (19)

A proposta apresentada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) pode sofrer alterações durante a votação na Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:57

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:57

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão virtual para votação do projeto
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão virtual para votação do projeto Crédito: Marcos Brandão/ Agência Senado
Os líderes do Senado decidiram em reunião nesta segunda-feira, 18, incluir na pauta da sessão da terça-feira, 19, o projeto de lei que adia o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus.
A proposta apresentada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) pode sofrer alterações durante a votação na Casa.
Pelo calendário atual, o período de inscrição para o Exame vai até a próxima sexta-feira, 22. As provas impressas estão agendadas para novembro e, a partir deste ano, os candidatos também podem optar pela avaliação digital.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No início de maio, o ministro da Educação Abraham Weintraub, participou da reunião de líderes do Senado e pediu para que os senadores não votassem a proposta.
Ele afirmou que faria uma reavaliação do calendário em agosto. Em meio aos pedidos de adiamento, o presidente Jair Bolsonaro também comentou o assunto na semana passada.
O presidente disse que está conversando com Weintraub sobre o assunto e não destacou a possibilidade de "atrasar um pouco" a aplicação das provas. "O Enem, estou conversando com o Weintraub, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem de ser aplicado esse ano", disse.

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