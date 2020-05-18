Senado pauta projeto sobre adiamento do Enem 2020 para esta terça (19)

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão virtual para votação do projeto Crédito: Marcos Brandão/ Agência Senado

Os líderes do Senado decidiram em reunião nesta segunda-feira, 18, incluir na pauta da sessão da terça-feira, 19, o projeto de lei que adia o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

A proposta apresentada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) pode sofrer alterações durante a votação na Casa.

Pelo calendário atual, o período de inscrição para o Exame vai até a próxima sexta-feira, 22. As provas impressas estão agendadas para novembro e, a partir deste ano, os candidatos também podem optar pela avaliação digital.

No início de maio, o ministro da Educação Abraham Weintraub, participou da reunião de líderes do Senado e pediu para que os senadores não votassem a proposta.

Ele afirmou que faria uma reavaliação do calendário em agosto. Em meio aos pedidos de adiamento, o presidente Jair Bolsonaro também comentou o assunto na semana passada.