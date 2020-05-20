Inep e MEC decidem adiar Enem 2020

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será adiado "de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais". A decisão foi tomada em acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC), que publicaram nota na tarde desta quarta-feira (20). Não há nova data confirmada para o exame.

O adiamento chega após o governo federal ser cobrado pela população e até por medidas judiciais que garantem não haver possibilidade de realização da prova em função da pandemia da Covid-19. Aulas presenciais estão suspensas e boa parte dos alunos não tem como estudar via internet. Na última terça (19), o Senado havia aprovado projeto para adiar o Enem e o texto seguiu para a Câmara dos Deputados.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, sempre teve postura contrária ao adiamento. Na manhã de quarta, porém, ele afirmou ter ouvido congressistas líderes do "Centrão". Na terça o MEC havia informado que consultaria inscritos para decidir ou não pelo adiamento. A nova decisão do governo é a realização de uma enquete para definir a nova data de realização dos exames.

Confira a nota na íntegra:

"Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.