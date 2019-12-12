Cinco faculdades do ES tiram nota máxima em ranking nacional

Alunos em prova: Enade de 2018 avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas Crédito: Shutterstock

Cinco faculdades do Espírito Santo obtiveram conceito máximo no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC) , divulgado nesta quinta-feira (12) . A Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Multivix Castelo, Multivix Cachoeiro, Fucape e Multivix Cariacica tiraram nota 5 na avaliação. Todas são particulares.

As faculdades capixabas ficaram entre as 42 instituições de ensino superior que alcançaram conceito máximo no IGC em 2018, o que corresponde a um percentual de 2% das 2.052 faculdades e universidades avaliadas. O IGC possui uma escala que vai de 1 a 5, sendo os conceitos 1 e 2 considerados pelo MEC de média insuficiente.

O diretor geral da FDV, Antonio Abikair, destacou que o resultado alcançado é devido ao esforço empregado nos 25 anos da instituição em busca de qualidade. "Esse é mais um resultado que valida e recompensa nossas escolhas, ao longo de quase 25 anos, sempre a favor da excelência acadêmica. Desde o início, a proposta da FDV foi promover a melhor formação possível para profissionais que escolherem carreiras jurídicas. É muito gratificante ver que esse nível de excelência se tornou a nossa marca, declarou.

O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade, formulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Esse indicador avalia as instituições de educação superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos:

Conceito Preliminar de Curso (CPC), o que inclui o desempenho dos estudantes no Enade dos últimos três anos, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos avaliados;

Conceitos de avaliação nos programas de pós-graduação;

Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação;

No total, o IGC avaliou 21 cursos de graduação no Espírito Santo: Administração; Ciências Contábeis; Tecnologia em Comércio Exterior; Serviço Social; Psicologia; Jornalismo ; Publicidade e Propaganda; Direito; Tecnologia em Gestão Financeira;Turismo; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Teologia; Ciências Econômicas; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Gestão Comercial; Design; Tecnologia em Gastronomia; Tecnologia em Comércio Exterior; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Gestão de Qualidade.

Há 10 anos a Fucape Business School está entre as 10 melhores instituições do IGC. Para um dos fundadores e diretor presidente, Valcemiro Nossa, o conceito máximo nesse período se deve ao comprometimento e empenho da comunidade acadêmica.