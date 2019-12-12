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Cinco faculdades do ES tiram nota máxima em ranking nacional

Instituições de ensino superior particulares alcançaram nota máxima em indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC). Veja tabela com o ranking no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 19:46

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 19:46

Alunos em prova: Enade de 2018 avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas Crédito: Shutterstock
Cinco faculdades do Espírito Santo obtiveram conceito máximo no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC), divulgado nesta quinta-feira (12) . A Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Multivix Castelo,  Multivix Cachoeiro, Fucape e Multivix Cariacica tiraram nota 5 na avaliação. Todas são particulares. 
As faculdades capixabas ficaram entre as 42 instituições de ensino superior que alcançaram conceito máximo no IGC em 2018, o que corresponde a um percentual de 2% das 2.052 faculdades e universidades avaliadas. O IGC possui uma escala que vai de 1 a 5, sendo os conceitos 1 e 2 considerados pelo MEC de média insuficiente. 
O diretor geral da FDV, Antonio Abikair, destacou que o resultado alcançado é devido ao esforço empregado nos 25 anos da instituição em busca de qualidade. "Esse é mais um resultado que valida e recompensa nossas escolhas, ao longo de quase 25 anos, sempre a favor da excelência acadêmica. Desde o início, a proposta da FDV foi promover a melhor formação possível para profissionais que escolherem carreiras jurídicas. É muito gratificante ver que esse nível de excelência se tornou a nossa marca, declarou.

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O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade, formulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Esse indicador avalia as instituições de educação superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos:
  • Conceito Preliminar de Curso (CPC), o que inclui o desempenho dos estudantes no Enade dos últimos três anos, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos avaliados;
  • Conceitos de avaliação nos programas de pós-graduação;
  • Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação;
No total, o IGC avaliou 21 cursos de graduação no Espírito Santo: Administração; Ciências Contábeis; Tecnologia em Comércio Exterior; Serviço Social; Psicologia; Jornalismo ; Publicidade e Propaganda; Direito; Tecnologia em Gestão Financeira;Turismo; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Teologia; Ciências Econômicas; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Gestão Comercial; Design; Tecnologia em Gastronomia; Tecnologia em Comércio Exterior; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Gestão de Qualidade.
Das 64 instituições avaliadas, além das cinco faculdades que ficaram com a nota máxima (5), 23 instituições tiveram desempenho 4 no índice. Entre elas a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Outras 26 alcançaram desempenho 3, e 10 foram avaliados com desempenho 2.
Há 10 anos a Fucape Business School está entre as 10 melhores instituições do IGC. Para um dos fundadores e diretor presidente, Valcemiro Nossa, o conceito máximo nesse período se deve ao comprometimento e empenho da comunidade acadêmica.
A Fucape preza pela busca contínua em fomentar e multiplicar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento humano e a transformação social e ética. Os resultados alcançados, e mais uma vez reconhecidos pelo MEC, refletem o desempenho do nosso corpo docente e administrativo e dos nossos alunos. Todos os estudantes estão de parabéns por essa vitória, disse o diretor-presidente da Fucape, Valcemiro Nossa.

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