Saída de Moro aprofunda crise financeira, avaliam economistas

A saída do Moro, tal como se deu, aprofunda a crise na Economia. Ela coloca mais uma variável desconhecida no cenário nacional. Já havia dúvida sobre quanto tempo durará a pandemia, quão profunda será a recessão, qual o efeito do pacote de medidas anunciado pelo governo, e agora mais essa dúvida.



Tudo isso deixa o mercado agitado. O dólar sobe, a Bolsa cai e isso descolado dos indicadores internacionais, já que algumas bolsas em outros países já estão se recuperando, mas aqui segue caindo. Já é bastante difícil lidar com a crise sanitária e econômica. O que não precisávamos agora era de uma crise política para se sobrepor às outras duas.

Gesner Oliveira, professor de economia da FGV e sócio da GO Associados

