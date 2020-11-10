Risco moderado: Santa Teresa muda horário de funcionamento do comércio

Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o setor está funcionando das 9h às 15h, seguindo o período máximo de seis horas, estipulado pelo governo do Estado.

Segundo a subsecretária de Saúde do município, Carla Estela Lima, a cidade regrediu na classificação de risco em função de óbitos por coronavírus que foram registrados em semanas anteriores. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , os óbitos são um fator usado para elaboração da Matriz de Risco do Estado.

Segundo os dados do painel Sesa desta segunda-feira (9), Santa Teresa contabiliza 1.036 casos do novo coronavírus. Desses, 919 pacientes são considerados curados e outros 13 morreram em função da doença. A taxa de letalidade do vírus é de 1,3% na cidade. Desde o início do mês de outubro, a cidade contabiliza quatro dessas mortes.

Mapa de Risco - 09/11/2020 Crédito: governo estadual

FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES

Santa Teresa é um dos destinos turísticos mais procurados do Espírito Santo. Com a cidade em risco moderado, os bares e restaurantes também precisam seguir as restrições. De acordo com o governo do Estado, em cidades com essa classificação, o funcionamento de restaurantes pode ser feito todos os dias até as 18 horas. Já os bares não podem abrir, exceto aqueles que também são restaurantes.

A secretária de Cultura e Turismo de Santa Teresa, Eliana Lite, destacou que os estabelecimentos estão dentro do que foi estipulado pela regulamentação do Estado. A secretária afirmou ainda que não espera um fluxo grande de turistas para o próximo fim de semana. Segundo ela, as eleições municipais são uma explicação para isso.

Como é eleição, acreditamos que não teremos muito fluxo de turista, sendo que cada um permanece em sua cidade para votar. Nossos espaços públicos - Museu da Imigração Italiana e Casa do Lambert - continuam fechados, lembrou Eliana Lite.

Mas se a movimentação de turistas não preocupa para esse fim de semana, a Secretaria de Saúde trabalha para que as eleições não possam agravar a situação da pandemia em Santa Teresa.